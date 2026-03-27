Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 марта 2026 года (на 11:45).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 481,83 тенге, евро – 556,8 тенге, рубля – 5,85 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 479 тенге, продажи – 486 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 553 тенге, продажи – 563 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,70 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 481,4 тенге, продажи – 483,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 555 тенге, продажи – 560,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,82 тенге, продажи – 5,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,2 тенге, продажи – 484,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554,8 тенге, продажи – 559,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,88 тенге, продажи – 5,96. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

