Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,86 тенге, евро – 544,03 тенге, рубля – 6,14 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 458 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 537 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,81 тенге, продажи – 6,12 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 461,4 тенге, продажи – 463,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 541,9 тенге, продажи – 547,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,97 тенге, продажи – 6,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 462,3 тенге, продажи – 464,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 546 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,12.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.