Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,86 тенге, евро – 544,03 тенге, рубля – 6,14 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 458 тенге, продажи – 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 537 тенге, продажи – 547 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,81 тенге, продажи – 6,12 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 461,4 тенге, продажи – 463,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 541,9 тенге, продажи – 547,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,97 тенге, продажи – 6,09 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 462,3 тенге, продажи – 464,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 546 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,12.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
