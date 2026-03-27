#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Финансы

Доллар просел, рубль развернулся: что происходит с наличной валютой

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
Продажи наличного доллара в Казахстане снижаются: в феврале обменные пункты реализовали валюту на 9,5% меньше, чем в январе, и на 22% ниже, чем год назад. Одновременно рубль впервые за долгое время вышел в плюс, сообщает Zakon.kz.

Доллар "в игноре"

Если смотреть шире, падение валюты США выглядит еще жестче. В декабре 2025 года, по данным Нацбанка РК, объем нетто-продаж долларов в обменниках составлял 322,7 млрд тенге. К февралю показатель сократился до 136 млрд. Снижение составило около 58%. Это означает, что за два месяца спрос на наличный доллар фактически сократился более чем вдвое.

Основное падение сформировали крупнейшие города.

  • В Алматы объем операций снизился с 157,5 млрд до 49,5 млрд тенге (-68%).
  • В Астане понижение с 35,1 млрд до 14,3 млрд (-59%).
  • В Шымкенте – с 31,7 млрд до 18,2 млрд (-42%).

Евро и юань: продажи с просадкой

Схожая динамика наблюдается и по другим валютам. Продажи евро снизились с 14,7 млрд до 10,5 млрд тенге, то есть примерно на 28%.

По юаню падение оказалось еще сильнее – со 196 млн до 44,7 млн тенге, минус около 77%.

Получается, что ажиотаж населения по скупке валюты на фоне крепкого тенге закончился – рынок иностранной наличности перешел в сдержанную фазу.

Рубль: перелом тренда

На этом фоне рубль демонстрирует противоположную динамику. В декабре нетто-операции по рублю были отрицательными и составляли -11,7 млрд тенге. Это означало, что население активно продавало рубли обменным пунктам.

В феврале показатель вышел в плюс и составил около 1 млрд тенге. То есть обменники уже продают рубли населению.

При этом отрицательная динамика по рублю наблюдалась на протяжении длительного периода – с декабря 2024 года, а в июле показатель продаж достигал 53,2 млрд тенге.

Интересно, что в крупнейших городах рубль все еще в отрицательной зоне, но давление на продажу резко снизилось.

  • В Алматы показатель изменился с -3,7 млрд до -921 млн тенге.
  • В Астане – с -6,6 млрд до -379 млн тенге.

Отдельно выделяется Восточно-Казахстанская область. Если в декабре здесь фиксировалась чистая покупка долларов (+3,7 млрд тенге), то в феврале показатель стал отрицательным (-373 млн тенге). То есть население перешло к продаже валюты. Это единственный регион с таким разворотом.

Ранее мы рассказали о том, насколько сильно укрепился тенге к другим валютам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: