Доллар просел, рубль развернулся: что происходит с наличной валютой

Продажи наличного доллара в Казахстане снижаются: в феврале обменные пункты реализовали валюту на 9,5% меньше, чем в январе, и на 22% ниже, чем год назад. Одновременно рубль впервые за долгое время вышел в плюс, сообщает Zakon.kz.

Доллар "в игноре"

Если смотреть шире, падение валюты США выглядит еще жестче. В декабре 2025 года, по данным Нацбанка РК, объем нетто-продаж долларов в обменниках составлял 322,7 млрд тенге. К февралю показатель сократился до 136 млрд. Снижение составило около 58%. Это означает, что за два месяца спрос на наличный доллар фактически сократился более чем вдвое.

Основное падение сформировали крупнейшие города.

В Алматы объем операций снизился с 157,5 млрд до 49,5 млрд тенге (-68%).

В Астане понижение с 35,1 млрд до 14,3 млрд (-59%).

В Шымкенте – с 31,7 млрд до 18,2 млрд (-42%).

Евро и юань: продажи с просадкой

Схожая динамика наблюдается и по другим валютам. Продажи евро снизились с 14,7 млрд до 10,5 млрд тенге, то есть примерно на 28%.

По юаню падение оказалось еще сильнее – со 196 млн до 44,7 млн тенге, минус около 77%.

Получается, что ажиотаж населения по скупке валюты на фоне крепкого тенге закончился – рынок иностранной наличности перешел в сдержанную фазу.

Рубль: перелом тренда

На этом фоне рубль демонстрирует противоположную динамику. В декабре нетто-операции по рублю были отрицательными и составляли -11,7 млрд тенге. Это означало, что население активно продавало рубли обменным пунктам.

В феврале показатель вышел в плюс и составил около 1 млрд тенге. То есть обменники уже продают рубли населению.

При этом отрицательная динамика по рублю наблюдалась на протяжении длительного периода – с декабря 2024 года, а в июле показатель продаж достигал 53,2 млрд тенге.

Интересно, что в крупнейших городах рубль все еще в отрицательной зоне, но давление на продажу резко снизилось.

В Алматы показатель изменился с -3,7 млрд до -921 млн тенге.

В Астане – с -6,6 млрд до -379 млн тенге.

Отдельно выделяется Восточно-Казахстанская область. Если в декабре здесь фиксировалась чистая покупка долларов (+3,7 млрд тенге), то в феврале показатель стал отрицательным (-373 млн тенге). То есть население перешло к продаже валюты. Это единственный регион с таким разворотом.

