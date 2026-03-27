Почему тенге укрепился, но жить дешевле не стало – объяснение экономиста

В феврале 2026 года номинальный эффективный обменный курс тенге (НОЭК) показал укрепление по отношению к валютам торговых партнеров с 78,7 до 80 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Что такое НОЭК и зачем он нужен?

Казахстан торгует не с одной страной, а сразу с многими – Китаем, Россией, государствами ЕС, Азии и так далее. И для экономики важно, как тенге ведет себя сразу ко всем этим валютам.

Именно поэтому используют НЭОК – номинальный эффективный обменный курс. Это не один курс, а среднее значение по целому набору валют, – поясняет экономист Руслан Султанов.

"Если НЭОК падает, то значит, что тенге в среднем дешевеет к валютам партнеров, а если растет соответственно дорожает. За этой формулировкой скрывается понятная логика. Если значительная часть торговли идет с Китаем, то курс к юаню влияет сильнее, чем курс к евро. Если велика доля России – важнее рубль". Руслан Султанов

Другими словами, если НЭОК вырос с 78,7 до 80 пунктов, это означает не "доллар подешевел", а более широкую вещь: тенге немного укрепился сразу по отношению ко всем ключевым валютам.

Проверка на нефть

На этом этапе можно было бы сказать: ситуация улучшается. Но для Казахстана всегда есть уточнение – цены на нефть.

Экспорт сырья приносит валюту, и курс тенге часто реагирует именно на это. Если нефть дорожает, тенге укрепляется – даже если внутри экономики ничего принципиально не меняется. Поэтому экономисты делают дополнительную проверку и считают тот же показатель без учета нефти.

В феврале он тоже вырос – с 84,3 до 85,6 пункта. И это уже важный сигнал.

Значит, дело не только в сырьевом факторе: укрепление тенге затрагивает более широкую часть торговли. Но именно здесь начинается расхождение между "формально лучше" и "по факту не легче".

Где ломается логика: курс есть, выгоды нет

Интуитивное ожидание простое: если валюта укрепляется, жить должно становиться дешевле. Импорт – доступнее, экономика – устойчивее. Но в реальности есть второй слой, который эту логику переворачивает. Это инфляция.

Даже если курс растет, важно, как ведут себя цены внутри страны по сравнению с другими странами. Если они растут быстрее, эффект от сильного тенге исчезает. Именно это отражает другой показатель – РЭОК (реальный эффективный обменный курс).

РЭОК – это индекс, но с поправкой на инфляцию в Казахстане и у торговых партнеров. Он показывает, насколько наша продукция становится более или менее конкурентоспособной по цене.

"Если РЭОК падает значит казахстанские товары становятся выгоднее по сравнению с иностранными, а если растет, то конкурентоспособность снижается". Руслан Султанов

То есть, здесь важно не само значение, а направление. В январе РЭОК вырос до 116,8 пункта, и рост в этом случае означает ухудшение.

Это значит, что казахстанские товары становятся дороже по сравнению с иностранными, даже несмотря на укрепление тенге.

Получается парадоксальная ситуация: валюта выглядит сильнее, но экономика от этого не выигрывает.

Картина по отдельным валютам

Есть еще и двусторонние индексы (или РОК), которые показывают, как меняется ценовая конкурентоспособность тенге относительно конкретной одной валюты, например, USD, RUB, CNY или EUR.

"В отличие от эффективных курсов, где используется корзина валют, РОК сравнивает Казахстан только с одной страной". Руслан Султанов

По состоянию на январь 2026 года наблюдалась преимущественно восходящая динамика:

к юаню – 132,1 пункта (+0,7% м/м);

к евро – 104,4 пункта (+2,1% м/м);

к доллару США – 110,0 пункта (+1,3% м/м).

И только к рублю есть понижение: 105,4 пункта (-0,6% м/м).

За этими цифрами стоит один и тот же смысл: по большинству направлений казахстанские товары становятся менее конкурентоспособными.

Таким образом, февраль 2026 года демонстрирует разную картину. Тенге укрепляется в номинальном выражении после январского снижения. Однако с учетом январской динамики сохраняется риск, что реальная конкурентоспособность может не улучшиться, если инфляционный фактор будет доминировать.

Ключевой интригой ближайших месяцев остается не столько сам курс тенге, сколько разница инфляции между Казахстаном и его торговыми партнерами, которая определяет итоговый эффект для экономики, – делает вывод экономист.

