Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,73 тенге, евро – 546,57 тенге, рубля – 6,19 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 541,8 тенге, продажи – 552 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,91 тенге, продажи – 6,21 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 461 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 548 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 461 тенге, продажи – 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 548 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,17.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
11:11, 01 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля
11:09, 20 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
11:11, 21 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
