Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,73 тенге, евро – 546,57 тенге, рубля – 6,19 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 541,8 тенге, продажи – 552 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,91 тенге, продажи – 6,21 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 461 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 461 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,17. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

