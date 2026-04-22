Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,73 тенге, евро – 546,57 тенге, рубля – 6,19 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 541,8 тенге, продажи – 552 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,91 тенге, продажи – 6,21 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 461 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 548 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 461 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 548 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,17.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.