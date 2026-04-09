Срок уплаты налогов по декларациям истекает 10 апреля

В Казахстане 10 апреля 2026 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2026 года необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей по налоговой отчетности за 2025 год:

КПН, окончательный расчет;

ИПН, окончательный расчет по доходам физлиц, не облагаемым у источника выплаты;

КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента;

Платеж по возмещению исторических затрат;

Налог на сверхприбыль;

Альтернативный налог на недропользование;

Налог на транспортные средства;

Земельный налог, окончательный расчет;

Налог на имущество, окончательный расчет;

Также нужно оплатить единый земельный налог, плату за пользование водными ресурсами поверхностных источников по СНР для крестьянско-фермерских хозяйств с 1 октября по 31 декабря 2025 года.