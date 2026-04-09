Финансы

Срок уплаты налогов по декларациям истекает 10 апреля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:24 Фото: freepik
В Казахстане 10 апреля 2026 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2026 года необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей по налоговой отчетности за 2025 год:

  • КПН, окончательный расчет;
  • ИПН, окончательный расчет по доходам физлиц, не облагаемым у источника выплаты;
  • КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента;
  • Платеж по возмещению исторических затрат;
  • Налог на сверхприбыль;
  • Альтернативный налог на недропользование;
  • Налог на транспортные средства;
  • Земельный налог, окончательный расчет;
  • Налог на имущество, окончательный расчет;

Также нужно оплатить единый земельный налог, плату за пользование водными ресурсами поверхностных источников по СНР для крестьянско-фермерских хозяйств с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Читайте также
Срок уплаты ряда налогов истекает 10 апреля
14:19, 08 апреля 2025
Срок уплаты ряда налогов истекает 10 апреля
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
11:24, 23 апреля 2025
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
10:16, 23 апреля 2024
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
