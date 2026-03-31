Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 марта

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 31 марта 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 481,54 тенге, евро – 553,24 тенге, рубля – 5,93 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 476,2 тенге, продажи – 483,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 546,3 тенге, продажи – 556,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,85 тенге, продажи – 6,15 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 478,9 тенге, продажи – 481,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 549,6 тенге, продажи – 556,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,82 тенге, продажи – 5,97 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 479,5 тенге, продажи – 481,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 550,3 тенге, продажи – 558,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,88 тенге, продажи – 5,96.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
