Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 481,54 тенге, евро – 553,24 тенге, рубля – 5,93 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 476,2 тенге, продажи – 483,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 546,3 тенге, продажи – 556,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,85 тенге, продажи – 6,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 478,9 тенге, продажи – 481,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 549,6 тенге, продажи – 556,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,82 тенге, продажи – 5,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 479,5 тенге, продажи – 481,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 550,3 тенге, продажи – 558,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,88 тенге, продажи – 5,96.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.