Кселл увеличил выручку до 262 млрд тенге, сохранив тарифы и нарастив инвестиции в сеть

АО "Кселл" (бренды Kcell и activ) подвело итоги IV квартала и всего 2025 года. Компания увеличила выручку на 8,6% – до 262 млрд тенге, при этом рост был достигнут без существенного пересмотра тарифной политики.

Аскар Жамбакин, председатель правления АО "Кселл":

"По итогам 2025 года мы видим устойчивый рост ключевых показателей и укрепление операционной эффективности. Для нас важно, что этот рост, в отличие от общей рыночной динамики, обеспечен за счет развития 5G, цифровых сервисов, увеличения потребления мобильного интернета и расширения продуктового предложения. В 2026 году компания продолжит развитие инфраструктуры, расширение покрытия и создание востребованных решений как для B2C, так и для B2B-клиентов. Мы рассматриваем инвестиции в сеть как фундамент долгосрочного роста. Наша задача – обеспечить клиентов по всей стране доступом к скоростному и качественному мобильному интернету".

Операционная эффективность продолжила укрепляться: EBITDA выросла на 15,7% и составила 106,6 млрд тенге, рентабельность достигла 40,7%. Чистая прибыль увеличилась на 38,9% – до 14,1 млрд тенге. При этом компания сохраняет высокий уровень инвестиций в развитие сети: по итогам года капитальные затраты составили 102,8 млрд тенге.

Рост бизнеса, помимо прочего, связан с изменением поведения пользователей. Абонентская база увеличилась на 8,8% – до 8,67 млн клиентов, а объем мобильного интернет-трафика вырос на 66,6% и достиг 1439 ПБ. Среднее потребление на одного пользователя, соответственно, увеличилось на 43,8% – до 21,5 ГБ в месяц.

Несмотря на рост потребления, ARPU показал умеренную динамику и составил 1834 тенге (+0,8%), что отражает стратегию компании по удержанию доступности услуг для клиентов. Доля 4G/5G-смартфонов в сети достигла 82,9%.

Ключевым драйвером роста остается 5G. Доля 5G-устройств в сети выросла до 34,6% (+7,2 п.п. год к году), и уже каждое третье устройство поддерживает технологию пятого поколения. При этом пользователи 5G генерируют на 228% больше трафика и обеспечивают на 226% более высокий ARPU по сравнению с пользователями 4G.

Дополнительный вклад в рост обеспечивают новые направления. В сегменте фиксированного беспроводного доступа (FWA 5G) выручка увеличилась на 235%, число активных пользователей выросло на 147%, аналогично на 147% увеличилось потребление трафика.

В бизнесе устройств выручка от контрактных телефонов выросла на 17%, а количество активных контрактных устройств – на 40%. Общая выручка направления увеличилась на 11%.

В B2B-сегменте рост обеспечили цифровые решения: выручка IoT выросла на 20%, активная база – на 16,8%, Big Data – на 22,5% год к году.

Компания продолжает масштабное развитие инфраструктуры. На конец 2025 года количество 5G-базовых станций достигло 1774, из которых 812 развернуты в рамках совместного использования сети. Услуги 5G доступны в 2586 локациях по Казахстану.

Параллельно расширяется покрытие в сельской местности: в течение года было запущено 965 базовых станций, а 592 сельских населенных пункта получили доступ к 4G. Развитие сети сопровождается ростом доступности связи: по итогам года покрытие 3G достигло 93,89%, 4G – 86,01%, 5G – 53,54%.

Несмотря на высокий уровень инвестиций, долговая нагрузка остается на комфортном уровне: показатель чистый долг/EBITDA составил 1,58.