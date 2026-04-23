#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
Наука и технологии

Кселл вновь признан лидером по скорости мобильного интернета в Казахстане

Фото: АО "Кселл"
АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) заняло первое место в рейтинге скорости мобильного интернета SpeedGeo по итогам периода с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Рейтинг подготовлен международной аналитической компанией V-SPEED, специализирующейся на мониторинге качества мобильных сетей по всему миру.

Согласно отчету международной компании V-SPEED за первый квартал 2026 года, Kcell/activ продемонстрировал наивысшую среднюю скорость загрузки данных – 72,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов Казахстана.

Рейтинг основан на 64 716 тестах, выполненных пользователями на смартфонах и планшетах в сетях 3G, 4G LTE и 5G. Операторы оцениваются по средней скорости загрузки данных – это ключевой показатель, который напрямую отражает пользовательский опыт: насколько быстро открываются сайты, загружаются видео и работают приложения.

Помимо скорости загрузки, в исследовании учитываются скорость передачи данных и задержка соединения, что позволяет комплексно оценить качество связи.

Данные формируются на основе пользовательских измерений скорости интернета в экосистеме SpeedGeo, включая мобильные приложения и веб-платформу. Каждое измерение фиксирует ключевые параметры соединения – скорость загрузки и передачи данных, а также задержку.

Все результаты проходят автоматическую проверку качества: система исключает некорректные или аномальные значения, что позволяет обеспечить точность итоговых показателей. При расчете учитываются различные факторы – оператор связи, тип устройства, геолокация и тип сети – это минимизирует влияние повторяющихся измерений и повышает объективность оценки.

Результаты исследования подтверждают стабильное качество и высокую скорость мобильного интернета Kcell/activ, а также эффективность реализуемых компанией технологических решений. Компания продолжает инвестировать в развитие сети и расширение покрытия, чтобы обеспечивать пользователям быстрый, надежный и современный цифровой сервис по всей стране.

Канат Болысбек
Читайте также
Благодаря 5G Алматы обогнал Токио по скорости мобильного интернета
15:46, 22 мая 2023
15:16, 18 марта 2024
13:55, 30 марта 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
09:59, Сегодня
09:41, Сегодня
09:25, Сегодня
09:01, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: