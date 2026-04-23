Кселл вновь признан лидером по скорости мобильного интернета в Казахстане

АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) заняло первое место в рейтинге скорости мобильного интернета SpeedGeo по итогам периода с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Рейтинг подготовлен международной аналитической компанией V-SPEED, специализирующейся на мониторинге качества мобильных сетей по всему миру.

Согласно отчету международной компании V-SPEED за первый квартал 2026 года, Kcell/activ продемонстрировал наивысшую среднюю скорость загрузки данных – 72,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов Казахстана.

Рейтинг основан на 64 716 тестах, выполненных пользователями на смартфонах и планшетах в сетях 3G, 4G LTE и 5G. Операторы оцениваются по средней скорости загрузки данных – это ключевой показатель, который напрямую отражает пользовательский опыт: насколько быстро открываются сайты, загружаются видео и работают приложения.

Помимо скорости загрузки, в исследовании учитываются скорость передачи данных и задержка соединения, что позволяет комплексно оценить качество связи.

Данные формируются на основе пользовательских измерений скорости интернета в экосистеме SpeedGeo, включая мобильные приложения и веб-платформу. Каждое измерение фиксирует ключевые параметры соединения – скорость загрузки и передачи данных, а также задержку.

Все результаты проходят автоматическую проверку качества: система исключает некорректные или аномальные значения, что позволяет обеспечить точность итоговых показателей. При расчете учитываются различные факторы – оператор связи, тип устройства, геолокация и тип сети – это минимизирует влияние повторяющихся измерений и повышает объективность оценки.

Результаты исследования подтверждают стабильное качество и высокую скорость мобильного интернета Kcell/activ, а также эффективность реализуемых компанией технологических решений. Компания продолжает инвестировать в развитие сети и расширение покрытия, чтобы обеспечивать пользователям быстрый, надежный и современный цифровой сервис по всей стране.