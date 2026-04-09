Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 апреля

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 апреля 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,31 тенге, евро – 555,54 тенге, рубля – 6,05 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 476,7 тенге, продажи – 483,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 546,2 тенге, продажи – 563,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 480,2 тенге, продажи – 484,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 557 тенге, продажи – 563,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,03 тенге, продажи – 6,19 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 480,6 тенге, продажи – 482,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,5 тенге, продажи – 562,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,02 тенге, продажи – 6,13.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
В Алматы стартовали массовые рейды: что проверяют в автомойках, банях и торговых центрах
11:15, Сегодня
В Алматы стартовали массовые рейды: что проверяют в автомойках, банях и торговых центрах
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля
11:08, 08 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
11:08, 02 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
