Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,31 тенге, евро – 555,54 тенге, рубля – 6,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 476,7 тенге, продажи – 483,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 546,2 тенге, продажи – 563,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 480,2 тенге, продажи – 484,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 557 тенге, продажи – 563,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,03 тенге, продажи – 6,19 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 480,6 тенге, продажи – 482,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,5 тенге, продажи – 562,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,02 тенге, продажи – 6,13.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.