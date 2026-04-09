Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 апреля 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,31 тенге, евро – 555,54 тенге, рубля – 6,05 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 476,7 тенге, продажи – 483,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 546,2 тенге, продажи – 563,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 480,2 тенге, продажи – 484,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 557 тенге, продажи – 563,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,03 тенге, продажи – 6,19 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 480,6 тенге, продажи – 482,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,5 тенге, продажи – 562,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,02 тенге, продажи – 6,13. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

