Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 апреля 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,37 тенге, евро – 531,87 тенге, рубля – 5,82 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 467,7 тенге, продажи – 474,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 542,5 тенге, продажи – 552,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 473,3 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 548 тенге, продажи – 554,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,90 тенге, продажи – 6,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,3 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545,3 тенге, продажи – 552,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,90 тенге, продажи – 6. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

