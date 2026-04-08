Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,37 тенге, евро – 531,87 тенге, рубля – 5,82 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 467,7 тенге, продажи – 474,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 542,5 тенге, продажи – 552,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 473,3 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 548 тенге, продажи – 554,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,90 тенге, продажи – 6,07 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,3 тенге, продажи – 475,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545,3 тенге, продажи – 552,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,90 тенге, продажи – 6.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.