Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 апреля 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,37 тенге, евро – 531,87 тенге, рубля – 5,82 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 467,7 тенге, продажи – 474,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 542,5 тенге, продажи – 552,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 473,3 тенге, продажи – 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 548 тенге, продажи – 554,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,90 тенге, продажи – 6,07 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,3 тенге, продажи – 475,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545,3 тенге, продажи – 552,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,90 тенге, продажи – 6.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Депутат: Некоторым психологам самим нужна психотерапевтическая помощь
11:08, Сегодня
Депутат: Некоторым психологам самим нужна психотерапевтическая помощь
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
11:08, 02 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля
11:10, 06 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля
Лидеры сборной Казахстана примут участие в ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
11:04, Сегодня
Лидеры сборной Казахстана примут участие в ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
10:52, Сегодня
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
10:27, Сегодня
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
10:10, Сегодня
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
