Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,46 тенге, евро – 555,38 тенге, рубля – 6,18 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 552 тенге, продажи – 562 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,99 тенге, продажи – 6,29 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 470,5 тенге, продажи – 472,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 554,1 тенге, продажи – 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,08 тенге, продажи – 6,20 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 470,8 тенге, продажи – 472,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,6 тенге, продажи – 558,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,11 тенге, продажи – 6,19.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.