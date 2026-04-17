Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 апреля 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,46 тенге, евро – 555,38 тенге, рубля – 6,18 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 552 тенге, продажи – 562 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,99 тенге, продажи – 6,29 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 470,5 тенге, продажи – 472,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 554,1 тенге, продажи – 560 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,08 тенге, продажи – 6,20 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 470,8 тенге, продажи – 472,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,6 тенге, продажи – 558,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,11 тенге, продажи – 6,19.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
