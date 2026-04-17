Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 апреля 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,46 тенге, евро – 555,38 тенге, рубля – 6,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 552 тенге, продажи – 562 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,99 тенге, продажи – 6,29 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 470,5 тенге, продажи – 472,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 554,1 тенге, продажи – 560 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,08 тенге, продажи – 6,20 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 470,8 тенге, продажи – 472,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,6 тенге, продажи – 558,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,11 тенге, продажи – 6,19. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

