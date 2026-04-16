Доллар катится вниз в ожидании переговоров США и Ирана

Индекс доллара опустился к уровню около 98, упав за месяц на 1,54% и приблизившись к шестинедельным минимумам. Давление на валюту оказывают ожидания деэскалации конфликта между США и Ираном, сообщает Zakon.kz.

Причины падения DXY

Динамика последних дней показывает смену настроений на рынке. Индекс доллара (DXY), отражающий его силу к корзине из шести ключевых валют, на протяжении восьми сессий подряд снижался, растеряв большую часть роста, сформированного во время конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Reuters, в четверг индекс прибавил лишь 0,15% – до 98,15, оставаясь вблизи минимумов. Это означает, что инвесторы постепенно уходят и возвращаются к более рискованным валютам.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара (DXY) показывает не абсолютный курс американской валюты, а ее силу по отношению к шести валютам развитых стран – евро, японской иене, британскому фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом на евро приходится более половины корзины, поэтому именно его динамика во многом определяет поведение индекса.

Снижение DXY означает, что доллар слабеет в сравнении с крупнейшими экономиками, даже если внутри США фундаментальные показатели остаются стабильными.

Переговоры важнее фактов

Ключевым фактором давления на доллар стали ожидания дипломатического прогресса между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном близится к завершению. Об этом он сказал в интервью Марии Бартиромо из Fox News. При этом Белый дом выразил уверенность в возможности сделки и не исключил проведение новых переговоров в Пакистане.

В то же время, как отмечает ВВС, иранская сторона указывает на сохранение серьезных разногласий, прежде всего по ядерной программе.

По сути, рынки сейчас "игнорируют" конфликт и закладывают в цены надежду на какое-то урегулирование.

Капитал уходит в другие валюты

Дополнительным фактором стало снижение цен на нефть. Котировки Brent удерживаются в районе 96 долларов за баррель и за неделю снизились на 0,8%, что сигнализирует о снижении рисков эскалации.

Ослабление доллара сопровождается укреплением других валют. Евро поднимался выше уровня 1,18 доллара, достигнув максимальных значений с начала конфликта, хотя затем скорректировался. Фунт стерлингов удерживается около 1,3553 доллара на фоне сильных экономических данных Великобритании. Китайский юань приблизился к трехлетнему максимуму – 6,8187 за доллар, а австралийский доллар достиг четырехлетнего пика на уровне 0,7197.

По оценке экономиста Эльдара Шамсутдинова, текущая ситуация остается неоднозначной.

"По мере того как вероятность худшего сценария на Ближнем Востоке снижается, рынки продолжают двигаться вверх, но уверенности все же не хватает". Эльдар Шамсутдинов

Что происходит с тенге

На этом фоне курс доллара в Казахстане держится в диапазоне 471-474 тенге.

Как утверждают в Ассоциации финансистов Казахстана, устойчивость национальной валюты поддерживается внутренними факторами – предложением валютной ликвидности со стороны Нацбанка, квазигосударственного сектора и экспортеров, а также частичным удовлетворением спроса на иностранную валюту.

Добавим, что по итогам сегодняшних дневных торгов на KASE тенге немного укрепился к доллару, и курс составил 471,26 тенге за доллар (минус 2,61 тенге за сутки).