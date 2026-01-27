#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.27
597.15
6.57
Финансы

Индекс доллара США обновил почти четырехлетний минимум

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 03:30 Фото: Zakon.kz
Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к основным мировым валютам, на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже отметки 96,2 пункта, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, это произошло впервые с 23 февраля 2022 года.

По данным на 21:38 по казахстанскому времени, индекс американской валюты снижался на 0,91% – до 96,175 пункта. К 22:08 индекс замедлил снижение и находился на отметке 96,229 пункта (-0,85%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.

Ранее мы писали о том, почему казахстанцы массово устремились в обменные пункты, выкупив рекордный объем наличных долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Почему тенге не реагирует на снижение индекса доллара – мнения
17:10, 15 апреля 2025
Почему тенге не реагирует на снижение индекса доллара – мнения
Цены на нефть упали из-за роста индекса доллара США
09:43, 21 апреля 2023
Цены на нефть упали из-за роста индекса доллара США
Цены на нефть упали до минимума за последние три года
20:00, 10 сентября 2024
Цены на нефть упали до минимума за последние три года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: