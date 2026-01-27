Индекс доллара США обновил почти четырехлетний минимум

Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к основным мировым валютам, на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже отметки 96,2 пункта, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, это произошло впервые с 23 февраля 2022 года.

По данным на 21:38 по казахстанскому времени, индекс американской валюты снижался на 0,91% – до 96,175 пункта. К 22:08 индекс замедлил снижение и находился на отметке 96,229 пункта (-0,85%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.

Ранее мы писали о том, почему казахстанцы массово устремились в обменные пункты, выкупив рекордный объем наличных долларов.