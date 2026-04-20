Казахстан накроет циклон из Москвы – каких сюрпризов ждать от погоды 21-23 апреля
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 21, 22 и 23 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как следует из прогноза РГП "Казгидромет":
"Циклон из районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории страны – прогнозируются дожди, 23 апреля на юге и юго-востоке республики – сильные дожди, днем – гроза, в отдельных районах возможен град. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман".
Также сообщается, что прогнозируется понижение температуры воздуха днем:
- на западе Казахстана – до +7+17°С,
- на севере – до +13+20°С,
- в центре – до +15+23°С,
- на юге и юго-востоке – до +15+20°С.
Ранее синоптики предупредили, что Казахстан 20 апреля 2026 года ждут погодные контрасты – от заморозков до пыльных бурь.
