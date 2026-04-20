Общество

Казахстан накроет циклон из Москвы – каких сюрпризов ждать от погоды 21-23 апреля

зонтик, лужи, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 12:02
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 21, 22 и 23 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из прогноза РГП "Казгидромет":

"Циклон из районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории страны – прогнозируются дожди, 23 апреля на юге и юго-востоке республики – сильные дожди, днем – гроза, в отдельных районах возможен град. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман".

Также сообщается, что прогнозируется понижение температуры воздуха днем:

  • на западе Казахстана – до +7+17°С,
  • на севере – до +13+20°С,
  • в центре – до +15+23°С,
  • на юге и юго-востоке – до +15+20°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 12:02
Жара до +44°C, заморозки и пыльные бури: каким будет май в Казахстане

Ранее синоптики предупредили, что Казахстан 20 апреля 2026 года ждут погодные контрасты – от заморозков до пыльных бурь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Изменились правила распределения квот на вывоз говядины из Казахстана
12:22, Сегодня
Изменились правила распределения квот на вывоз говядины из Казахстана
Резкое изменение погоды с 21 декабря: каких сюрпризов ждать казахстанцам
13:13, 20 декабря 2024
Резкое изменение погоды с 21 декабря: каких сюрпризов ждать казахстанцам
Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 21 апреля
15:06, 20 апреля 2023
Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 21 апреля
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
13:06, Сегодня
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
12:53, Сегодня
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
12:45, Сегодня
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
12:20, Сегодня
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
