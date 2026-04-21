Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 21 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,49 тенге, евро – 552,59 тенге, рубля – 6,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 547,1 тенге, продажи – 557 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,09 тенге, продажи – 6,39 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 465,3 тенге, продажи – 467,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 548,1 тенге, продажи – 553,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,07 тенге, продажи – 6,19 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,9 тенге, продажи – 467,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 548 тенге, продажи – 553 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,10 тенге, продажи – 6,17. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

