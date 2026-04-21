Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,49 тенге, евро – 552,59 тенге, рубля – 6,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 547,1 тенге, продажи – 557 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,09 тенге, продажи – 6,39 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 465,3 тенге, продажи – 467,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 548,1 тенге, продажи – 553,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,07 тенге, продажи – 6,19 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,9 тенге, продажи – 467,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 548 тенге, продажи – 553 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,10 тенге, продажи – 6,17.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.