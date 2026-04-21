В Астане ящик с оружием занесли в элитный ЖК – комментарий полиции
Фото: highvill.kz
Полиция Астаны 21 апреля 2026 года прокомментировала распространяемую в социальных сетях информацию о задержании иностранцев с арсеналом оружия, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилась информация, что "ночью в квартире "Назарбаев Университета" в ЖК "Highvill" Министерством внутренних дел РК задержаны два иностранца с арсеналом оружия: ружья, пистолеты".
Фото: threads/muratabenov
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали, что в дом действительно заносили оружие, но не боевое.
"Факт заноса предметов в жилой дом имел место. Обращение поступило от бдительной жительницы, после чего на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что в ящике находились предметы антикварного оружия, представляющие историческую и культурную ценность. По заключению экспертов, они не относятся к современному боевому оружию. Угрозы для жителей не установлено", – говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства. Людей призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript