События

В Астане ящик с оружием занесли в элитный ЖК – комментарий полиции

Фото: highvill.kz
Полиция Астаны 21 апреля 2026 года прокомментировала распространяемую в социальных сетях информацию о задержании иностранцев с арсеналом оружия, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что "ночью в квартире "Назарбаев Университета" в ЖК "Highvill" Министерством внутренних дел РК задержаны два иностранца с арсеналом оружия: ружья, пистолеты".

Фото: threads/muratabenov

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали, что в дом действительно заносили оружие, но не боевое.

"Факт заноса предметов в жилой дом имел место. Обращение поступило от бдительной жительницы, после чего на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что в ящике находились предметы антикварного оружия, представляющие историческую и культурную ценность. По заключению экспертов, они не относятся к современному боевому оружию. Угрозы для жителей не установлено", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства. Людей призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

Погранслужба Казахстана ранее рассказала, сколько оружия изъяли на госгранице из незаконного оборота.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Я паркуюсь как...": в Алматы массово скручивают номера и забирают машины
13:33, Сегодня
"Я паркуюсь как...": в Алматы массово скручивают номера и забирают машины
Задержание российского активиста прокомментировали в полиции Астаны
22:50, 05 июля 2023
Задержание российского активиста прокомментировали в полиции Астаны
В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании
17:17, 09 июля 2025
В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании
Последние
Популярные
Читайте также
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
13:40, Сегодня
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
13:26, Сегодня
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Сегодня
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
