В Астане ящик с оружием занесли в элитный ЖК – комментарий полиции

Полиция Астаны 21 апреля 2026 года прокомментировала распространяемую в социальных сетях информацию о задержании иностранцев с арсеналом оружия, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что "ночью в квартире "Назарбаев Университета" в ЖК "Highvill" Министерством внутренних дел РК задержаны два иностранца с арсеналом оружия: ружья, пистолеты".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали, что в дом действительно заносили оружие, но не боевое.

"Факт заноса предметов в жилой дом имел место. Обращение поступило от бдительной жительницы, после чего на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что в ящике находились предметы антикварного оружия, представляющие историческую и культурную ценность. По заключению экспертов, они не относятся к современному боевому оружию. Угрозы для жителей не установлено", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства. Людей призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

