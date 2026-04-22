Названы самые доходные валюты 2026 года

После скачка курсов в 2025 году тенге стремительно укрепляется к большинству валют мира. На этом фоне меняется сам вопрос вложений в валюту – это уже не заработок, а возможная страховка, сообщает Zakon.kz.

Что показывают цифры и как их читать

Для оценки сегодняшнего положения возьмем две две точки: средний курс за 2025 год как период максимального давления на тенге и текущие значения. Разница между ними показывает, где движение уже произошло, а где рынок оставил пространство для дальнейшей переоценки.

По данным Нацбанка, средний курс доллара в 2025 составил 521,59 тенге, евро – 590,15, фунта стерлингов – 687,92, юаня – 72,59. Сейчас это 464,73, 546,57, 627,85 и 68,18 соответственно.

Снижение составляет от 6% до 11% – это не колебание, а полноценный откат после перегрева.

Базовые валюты: защита, а не выбор момента

К этой группе относятся доллар, евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.

В 2026 году на фоне укрепления тенге их курс снизился по сравнению с уровнями 2025 года, и текущие значения выглядят более удобной точкой входа, чем год назад. Это не признак недооценки или "внезапной силы" тенге, это всего лишь – следствие изменения конъюнктуры.

Ключевая функция здесь не меняется: это защитные валюты, в которых хранят средства при неопределенности. Поэтому вопрос "входа" сегодня вторичен – эти деньги покупают как основу валютной части портфеля.

Нейтральная зона: валюты без перекоса

К этой группе относятся: канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD), сингапурский доллар (SGD), норвежская крона (NOK), шведская крона (SEK), польский злотый (PLN) и чешская крона (CZK).

По сравнению со средними уровнями 2025 года их изменение на сегодня выглядит умеренным:

канадский доллар – 373,44 до 340,24 (–8,9%);

австралийский доллар – 336,46 до 332,65 (–1,1%);

сингапурский доллар – 399,52 до 365,53 (–8,5%);

норвежская крона – 50,35 до 49,88 (–0,9%);

шведская крона – 53,37 до 50,81 (–4,8%);

польский злотый – 139,15 до 129,19 (–7,2%);

чешская крона – 23,94 до 22,50 (–6,0%).

Эти валюты не показывали резкого снижения, как доллар, евро или фунт, и не торгуются с заметным дисконтом, как валюты стран Персидского залива. При этом у них нет и устойчивого тренда ослабления, как у турецкой лиры.

Это означает, что рынок оценивает их без явного перекоса – недооценки или перегрева.

Важно, что каждая из этих валют отражает отдельный сегмент мировой экономики:

CAD и NOK – сырьевые экономики, чувствительные к нефти;

AUD – зависим от спроса на сырье в Азии;

SGD – финансовый центр с жесткой валютной политикой;

PLN и CZK – экономики Восточной Европы, привязанные к ЕС;

SEK – цикличная европейская валюта с высокой чувствительностью к глобальному спросу.

Их роль в портфеле – техническая, а не инвестиционная. Они не дают выраженного потенциала роста, но позволяют:

распределить риск между разными экономиками;

снизить зависимость от доллара и евро;

сгладить колебания курса.

В практическом распределении на них может приходиться около 20–30% валютной части: это буфер, который стабилизирует портфель.

Где есть логика входа?

Отдельная группа – валюты, которые снизились к тенге сильнее или находятся под давлением не только из-за макроэкономики.

Прежде всего это китайский юань, а также валюты стран Персидского залива – дирхам ОАЭ и саудовский риял.

Юань торгуется ниже средних уровней 2025 примерно на 6%. При этом речь идет о валюте крупнейшей экономики, что создает 100%-ную основу для возвратного движения.

Дирхам и риял формально повторяют динамику доллара, но сейчас включают дополнительную скидку, связанную с региональными рисками. Это означает, что инвестор фактически покупает доллар с дисконтом.

Такая конструкция дает возможность заработать на обратном движении – если не боитесь риска.

Стоит ли вообще вкладываться в валюты?

Валюты остаются в портфеле любого инвестора, но их роль часто понимается неправильно. Это не инструмент гарантированной доходности и не ставка на "рост курса". В текущих условиях валюта – это прежде всего способ защиты и управления неопределенностью, – полагает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

Курс тенге формируется волнами. Периоды ослабления сменяются укреплением, и каждое движение связано с конкретными факторами – ценами на нефть, объемом валютной выручки, поведением рынка.

"2025 год был фазой давления на тенге, а в 2026 пока (!) происходит заметное укрепление, усиленное сочетанием внешних и внутренних условий. Ни один из этих этапов нельзя считать "окончательным". Ергазы Таубаев

Это означает, что при изменении условий курс может как продолжить укрепление, так и развернуться. Валюта в этой ситуации выполняет функцию страховки: она защищает от сценария ослабления тенге, который остается возможным – поясняет специалист.

Добавим, что валюта – это ликвидный ресурс, который позволяет быстро реагировать на изменения: входить в активы при просадках, фиксировать возможности, не зависеть от одного курса.

"Ожидание, что валюта сама по себе будет приносить доход, сегодня не оправдано". Ергазы Таубаев

Практический вывод сводится к простой конструкции: отсутствие валюты увеличивает риск, но и ставка только на валюту при текущих уровнях не дает преимущества. Рабочая логика – держать валюту как часть портфеля, распределяя ее между защитой, диверсификацией и ограниченными риск-идеями.

