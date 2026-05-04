Казахстанцы стали меньше пить спиртного

В 2025 году средний казахстанец потратил на алкогольные напитки 6,4 тыс. тенге. Номинально это на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает Zakon.kz.

Где живут "непьющие" казахстанцы

При поправке на инфляцию падение спроса на спиртные напитки становится гораздо более ощутимым: минус 22% год к году, утверждают отчеты БНС АСПиР РК.

Как отмечают специалисты Первого кредитного бюро, расходы граждан РК на алкоголь снижаются редко. За последние 14 лет такое происходило всего три раза.

Отметим, что текущее реальное снижение на 22% оказалось самым сильным по меньшей мере с 2012 года. В результате минимума за 15-летнюю историю наблюдений достигли расходы населения на алкоголь в сопоставимых ценах, то есть скорректированные на уровни накопленной инфляции.

Из 20 регионов номинальное снижение расходов населения на алкоголь наблюдается в 13 регионах. При этом наиболее заметный вклад в общее снижение вносят Восточно-Казахстанская область (снижение на 5 тыс. тенге, до 11,1 тыс. тенге) и Астана (4,9 тыс. тенге до 6,2 тыс. тенге). А вот в Карагандинской области расходы на алкоголь в номинальном выражении выросли на 2%, до 14,2 тыс. тенге.

Интересно, что отличия между регионами по среднедушевым тратам на алкогольные напитки расходятся очень сильно. Например, в Мангистауской области соответствующие расходы – самые низкие в РК (0,8 тыс. тенге). Это ниже показателей в Карагандинской области в 17 раз.

Казахстан вне "алкогольного ядра"

Интересно, что в новом отчете World Health Organization – Global Status Report on Alcohol and Health 2025 – Казахстан оказался на 88-м месте с показателем 5,37 литра чистого алкоголя на человека в год. Это ниже не только европейских стран, но и большинства постсоветского пространства.

Лидеры рейтинга выглядят ожидаемо: Румыния – 17,06 литра, Грузия – 15,54, Латвия – 14,73. В первой десятке почти полностью доминирует Европа. Даже страны с устойчивой культурой вина и пива – Германия (11,24), Франция (11,20), Чехия (13,68) – значительно опережают Казахстан.

Разрыв заметный: потребление в Румынии превышает казахстанский показатель более чем в 3 раза.

Рядом с нами расположились такие страны:

87-е место: Камбоджа – 5,40;

88-е место: Казахстан – 5,37;

89-е место: Гайана – 5,28;

90-е место: Кипр – 5,21.

Любопытно сравнение с соседями и близкими по культурному контексту странами.

Россия – 10,51 литра (29-е место);

Беларусь – 11,40 (12-е место);

Украина – 7,43 (59-е место);

Кыргызстан – 3,92 (107-е место);

Узбекистан – 2,06 (136-е место).

Что означает показатель 5,37 литра?

Речь идет не о "бутылках", а о чистом алкоголе – универсальной единице, в которую пересчитываются все напитки: пиво, вино, крепкий алкоголь.

Проще: 5,37 литра – это совокупный объем спирта, который в среднем приходится на одного человека в год. Для сравнения: уровень около 10 литров считается высоким, а уровень выше 12-13 литров – зона повышенных рисков для здоровья населения. Казахстан находится ниже этих порогов, но не в числе стран с минимальным потреблением.

