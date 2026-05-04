#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
464.53
543.73
6.15
Финансы

Назван самый дешевый металл в мире

Свинец, руда, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 18:59 Фото: pixabay
Свинец является самым дешевым металлом на мировых рынках. Сейчас его стоимость едва достигает 2 000 долларов за тонну, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известия", об этом рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

"Самым дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец – его цены находятся на уровне от 1 800 долларов до 1 990 долларов за тонну", – поделилась она.

Снижение стоимости связано с падением спроса в основных секторах потребления, таких как производство аккумуляторных батарей и автомобильная промышленность. В этих отраслях свинец активно заменяют никелем и литием.

Свинец также используют для защиты зданий, изготовления медицинской аппаратуры, в том числе рентгенографической, и производства красок. На долю пигментов приходится около 5% потребления этого ресурса.

Металл получают из концентратов при добыче свинцово-цинковых и полиметаллических руд. Главным мировым производителем сырья остается Китай с долей 42,3%. В пятерку лидеров также входят Австралия (10,2%), Перу (5,9%), США (5,8%) и Россия (5,4%).

Наиболее крупные месторождения сосредоточены в России, Китае и Австралии.

Ранее мы сообщали о том, что золото и другие драгоценные металлы резко изменились в цене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Извержение вулкана, природа, лава
19:56, 04 мая 2026
Вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото на 2 млн тенге в день
дорога, автомобиль, трасса
10:00, 05 октября 2024
Tesla сняла с продажи самый дешевый автомобиль
Мобильный интернет в Казахстане самый дешевый
12:43, 10 июня 2024
Мобильный интернет в Казахстане назвали одним из самых дешевых в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Никто не будет жаловаться&quot;: Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
&quot;Хочу испытать себя&quot;: Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
04:21, 05 мая 2026
"Хочу испытать себя": Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
03:50, 05 мая 2026
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
03:17, 05 мая 2026
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: