Назван самый дешевый металл в мире
По данным "Известия", об этом рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Самым дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец – его цены находятся на уровне от 1 800 долларов до 1 990 долларов за тонну", – поделилась она.
Снижение стоимости связано с падением спроса в основных секторах потребления, таких как производство аккумуляторных батарей и автомобильная промышленность. В этих отраслях свинец активно заменяют никелем и литием.
Свинец также используют для защиты зданий, изготовления медицинской аппаратуры, в том числе рентгенографической, и производства красок. На долю пигментов приходится около 5% потребления этого ресурса.
Металл получают из концентратов при добыче свинцово-цинковых и полиметаллических руд. Главным мировым производителем сырья остается Китай с долей 42,3%. В пятерку лидеров также входят Австралия (10,2%), Перу (5,9%), США (5,8%) и Россия (5,4%).
Наиболее крупные месторождения сосредоточены в России, Китае и Австралии.
