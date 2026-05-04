Назван самый дешевый металл в мире

Свинец является самым дешевым металлом на мировых рынках. Сейчас его стоимость едва достигает 2 000 долларов за тонну, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известия", об этом рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

"Самым дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец – его цены находятся на уровне от 1 800 долларов до 1 990 долларов за тонну", – поделилась она.

Снижение стоимости связано с падением спроса в основных секторах потребления, таких как производство аккумуляторных батарей и автомобильная промышленность. В этих отраслях свинец активно заменяют никелем и литием.

Свинец также используют для защиты зданий, изготовления медицинской аппаратуры, в том числе рентгенографической, и производства красок. На долю пигментов приходится около 5% потребления этого ресурса.

Металл получают из концентратов при добыче свинцово-цинковых и полиметаллических руд. Главным мировым производителем сырья остается Китай с долей 42,3%. В пятерку лидеров также входят Австралия (10,2%), Перу (5,9%), США (5,8%) и Россия (5,4%).

Наиболее крупные месторождения сосредоточены в России, Китае и Австралии.

