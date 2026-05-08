Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 мая 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,41 тенге, евро – 546,27 тенге, рубля – 6,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 538 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,95 тенге, продажи – 6,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 461,9 тенге, продажи – 464,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 547,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6 тенге, продажи – 6,12 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 462 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 542,2 тенге, продажи – 546,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,11. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

