Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,91 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,16 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 459 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 537 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,94 тенге, продажи – 6,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,5тенге, продажи – 464,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 542,5 тенге, продажи – 547,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,95 тенге, продажи – 6,08 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 463,9 тенге, продажи – 465,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,8 тенге, продажи – 545,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,01 тенге, продажи – 6,09.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.