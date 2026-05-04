#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 мая

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 11:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 мая 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,91 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,16 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 459 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 537 тенге, продажи – 547 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,94 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,5тенге, продажи – 464,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 542,5 тенге, продажи – 547,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,95 тенге, продажи – 6,08 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 463,9 тенге, продажи – 465,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,8 тенге, продажи – 545,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,01 тенге, продажи – 6,09.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:41, 04 мая 2026
Курс доллара еще вырос на торгах 4 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:08, 04 февраля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 февраля
Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России
11:07, 04 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом &quot;тысячника&quot; в Риме
01:15, 05 мая 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: