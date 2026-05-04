Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 мая 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,91 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,16 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 459 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 537 тенге, продажи – 547 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,94 тенге, продажи – 6,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,5тенге, продажи – 464,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 542,5 тенге, продажи – 547,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,95 тенге, продажи – 6,08 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 463,9 тенге, продажи – 465,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,8 тенге, продажи – 545,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,01 тенге, продажи – 6,09. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

