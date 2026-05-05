Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 мая 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,53 тенге, евро – 543,73 тенге, рубля – 6,15 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 461 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 539 тенге, продажи – 549 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,20 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 463,8 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 547,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,94 тенге, продажи – 6,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,3 тенге, продажи – 467,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 541,8 тенге, продажи – 546 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,02 тенге, продажи – 6,09. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

