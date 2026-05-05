Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,53 тенге, евро – 543,73 тенге, рубля – 6,15 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 461 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 539 тенге, продажи – 549 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,20 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 463,8 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 547,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,94 тенге, продажи – 6,07 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,3 тенге, продажи – 467,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 541,8 тенге, продажи – 546 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,02 тенге, продажи – 6,09.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.