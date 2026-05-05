#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 мая 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,53 тенге, евро – 543,73 тенге, рубля – 6,15 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 461 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 539 тенге, продажи – 549 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,20 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 463,8 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 542 тенге, продажи – 547,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,94 тенге, продажи – 6,07 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,3 тенге, продажи – 467,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 541,8 тенге, продажи – 546 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,02 тенге, продажи – 6,09.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:38, 05 мая 2026
Доллар еще немного подорожал на торгах 5 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:09, 05 сентября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 сентября
Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:14, 04 мая 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Возникли проблемы с аллергией&quot;: Рыбакина рассказала о самочувствии перед Римом
06:42, Сегодня
"Возникли проблемы с аллергией": Рыбакина рассказала о самочувствии перед Римом
&quot;Трибуны давили, но мы выстояли&quot;: Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
06:22, Сегодня
"Трибуны давили, но мы выстояли": Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: