Финансы

БРК поддержит экспорт полимерно-модифицированных битумов в страны СНГ

экспорт, битум, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 17:46
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация Холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) открыло предэкспортное финансирование для ТОО "Qazaq Bitum Processing".

Это одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Казахстана и отечественный производитель высокотехнологичных битумных материалов для дорожного строительства.

Битум сегодня особенно востребован в Казахстане из-за масштабного развития автодорожной инфраструктуры. Продукт также применяется в гидроизоляции, кровельных материалах и промышленном строительстве.

В 2025 году объем производства битума в стране превысил 1 млн тонн. Налажен экспорт в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

ТОО "Qazaq Bitum Processing" (бренд Qazaq Bitum) является третьим крупнейшим производителем битума в республике с долей рынка 26%. Компания управляет двумя современными технологическими комплексами: "Малым заводом" в Шымкенте и "Большим заводом" в Туркестанской области. Общая производственная мощность предприятий после модернизации составляет 600 тысяч тонн битума в год.
Продукция компании включает 6 марок дорожного битума и 4 марки инновационных полимерно-битумных вяжущих материалов. Именно полимерно-модифицированный битум является ключевым экспортным направлением компании – современный высокотехнологичный материал, повышающий устойчивость дорожного покрытия к температурным перепадам, деформациям и интенсивным нагрузкам. Такие материалы позволяют существенно повышать качество и долговечность дорожного покрытия, что особенно актуально для стран со сложными климатическими условиями и высокой транспортной нагрузкой.

Банк поддержал проект на сумму 5 миллиардов тенге с привлечением страхования АО "Страховая компания "Номад Иншуранс". Средства направлены на поддержку экспортных операций по поставке современных полимерно-модифицированных битумов, что позволит укрепить позиции казахстанской продукции на рынках Центральной Азии и Европы.


"Производство и экспорт полимерно-модифицированных битумных материалов – это высокотехнологичный сектор, критически важный для развития транспортной инфраструктуры. Расширение экспорта в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан не только увеличивает валютную выручку страны, но и подтверждает конкурентоспособность казахстанских стандартов качества на международной арене. Для экономики РК это означает создание добавленной стоимости внутри страны, сохранение квалифицированных рабочих мест и рост промышленного потенциала регионов", – отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Группа компаний демонстрирует устойчивый рост: среднегодовой темп роста реализации Qazaq Bitum с 2022 года составляет 30%. На предприятиях компании трудятся около 200 специалистов, обеспечивая полный цикл производства – от переработки до логистики конечному потребителю.
Кроме того, современная технологическая база и высокий уровень энергоэффективности позволяют компании соответствовать лучшим мировым практикам, обеспечивая высокую рентабельность и надежность поставок.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек") – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

Айсулу Омарова
