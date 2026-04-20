Экономика и бизнес

БРК и ЭКА заключили с банками Узбекистана соглашения для продвижения казахстанского экспорта

заключение договора, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 10:21 Фото: БРК
В ходе рабочей поездки в Ташкент АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) и АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" подписали соглашения о сотрудничестве с четырьмя узбекскими банками.

Это Tenge Bank, АКБ "Узпромстройбанк", OrientFinans Bank и АКБ "Капиталбанк".

В рамках визита, направленного на реализацию поручений главы государства по укреплению экономической интеграции в регионе, стороны договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество и поддерживать экспорт казахстанской продукции с помощью инструментов финансирования и страхования. В числе механизмов – межбанковские займы, аккредитивы, гарантии и страховое покрытие экспортных операций.

Фото: БРК

Соглашения направлены на поддержку совместных инфраструктурных и промышленных проектов, снижение рисков и создание более доступных финансовых условий для узбекских партнеров.

"Узбекистан остается стратегическим торговым партнером Казахстана в регионе. Подписание соглашений с ведущими банками Узбекистана создает бесшовную финансовую инфраструктуру. Это позволит нашему бизнесу – от строительных гигантов до производителей товаров повседневного спроса – заходить на узбекский рынок с готовыми финансовыми решениями", – подчеркнул председатель правления БРК Марат Елибаев.

В ходе встреч с региональными представительствами BI Group и RG Brands обсуждены практические вопросы оптимизации поставок и расширения присутствия на рынке, презентованы производство и потенциальные проекты, в которых может потребоваться участие БРК и ЭКА. Сотрудничество позволит казахстанским компаниям более уверенно масштабировать свои проекты в Узбекистане, опираясь на доступное финансирование. Кроме того, участие ЭКА дает страховую защиту сделок: это минимизирует риски для БРК и узбекских банков.

Фото: БРК

Также прошло обсуждение перспектив прямого финансирования со стороны Банка под страховое покрытие ЭКА. Такой подход, подчеркивают в агентстве, формирует комплексную модель государственной поддержки, при которой институты развития выступают единым финансовым контуром, обеспечивая снижение рисков и повышение доступности финансирования для участников внешнеэкономической деятельности.

В ЭКА одним из ключевых факторов укрепления позиций отечественных производителей на внешних рынках назвали именно стратегическую синергию с БРК.

"Действуя в рамках единого финансового контура НИХ "Байтерек", институты развития обеспечивают комплексную поддержку экспортеров: от страхования и усиления залоговой базы на инвестиционной стадии до реализации инструментов торгового, предэкспортного финансирования и страхования экспортных контрактов на операционном этапе", – отметили в агентстве.

Товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Переход от простых торговых операций к сложному проектному финансированию через БРК и ЭКА позволит не только увеличить долю несырьевого экспорта Казахстана, но и снизить стоимость заемных средств для конечных покупателей нашей продукции в Узбекистане, при этом укрепив статус Казахстана как ключевого финансового хаба в Центральной Азии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Крупнейший комплекс глубокой переработки зерна строят в Астане при поддержке БРК с гарантией "Даму"
12:24, 31 марта 2026
12:24, 31 марта 2026
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
09:00, 03 сентября 2025
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
09:00, 03 сентября 2025
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
Банк Развития Казахстана и ЭКСИМ Банк Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании
19:12, 20 декабря 2023
Банк Развития Казахстана и ЭКСИМ Банк Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании
Читайте также
Стадионы в Семее и Кызылорде смогут принимать матчи еврокубков
11:33, Сегодня
11:33, Сегодня
Стадионы в Семее и Кызылорде смогут принимать матчи еврокубков
Тренер "Кайсара" Виктора Мозеса намекнул на скорую отставку
11:14, Сегодня
11:14, Сегодня
Тренер "Кайсара" Виктора Мозеса намекнул на скорую отставку
Сын Александра Винокурова стал лучшим азиатским гонщиком на "Туре Хайнаня"
10:59, Сегодня
10:59, Сегодня
Сын Александра Винокурова стал лучшим азиатским гонщиком на "Туре Хайнаня"
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
10:32, Сегодня
10:32, Сегодня
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
