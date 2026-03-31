Крупнейший комплекс глубокой переработки зерна строят в Астане при поддержке БРК с гарантией "Даму"

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) и ТОО "Kazak Protein" подписали соглашение об открытии кредитной линии.

Проект строительства интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур в Астане входит в перечень 17 прорывных инициатив, утвержденных правительством Казахстана, и направлен на развитие продукции с высокой добавленной стоимостью, снижение зависимости от импорта и формирование устойчивого экспортного потенциала страны.

Общая стоимость проекта составляет 175,7 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счет собственных средств инициатора и займа БРК, при этом дополнительную поддержку проекту оказывает гарантия Фонда "Даму". Средства Банка будут направлены на закупку и монтаж оборудования.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн пшеницы и 80 тыс. тонн гороха в год, производя высокотехнологичные пищевые ингредиенты и продукцию глубокой переработки.

Продукция комплекса будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт, при этом ожидается, что экспортная выручка превысит 100 млрд тенге ежегодно, что позволит существенно укрепить позиции Казахстана на международных рынках переработанной агропродукции.

Реализация проекта обеспечит практически полное замещение импорта по ключевым позициям: на 100% по лизину, модифицированным пшеничным крахмалам, изоляту горохового белка и гороховому крахмалу, что значительно снизит зависимость внутреннего рынка от зарубежных поставок и повысит продовольственную безопасность страны.

Важным социально-экономическим эффектом станет создание порядка 420 рабочих мест, что поддержит занятость и обеспечит дополнительный импульс развитию экономики региона.

На предприятии будут внедрены современные технологические решения, включая элементы искусственного интеллекта и биотехнологий, что позволит повысить эффективность производственных процессов, сократить потери сырья и обеспечить стабильное качество продукции, соответствующее международным стандартам.

Проект также реализуется с учетом принципов ESG: предусмотрены меры по эффективному использованию ресурсов, снижению экологической нагрузки и формированию устойчивых производственных цепочек.

"Поддержка подобных инициатив отражает стратегический приоритет БРК по диверсификации национальной экономики. Мы фокусируемся на капиталоемких проектах, меняющих саму структуру нашего экспорта. Производство ТОО "Kazak Protein" – это высокотехнологичный актив, который обеспечит долгосрочный мультипликативный эффект для экономики региона и создаст новые стандарты глубокой переработки в Центральной Азии, открыв при этом новые экспортные возможности, включая выход на рынок США", – отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Кроме того, новый комплекс станет драйвером развития смежных отраслей – логистики, кормопроизводства и пищевой промышленности, а также обеспечит стабильный спрос для отечественных сельхозпроизводителей.

