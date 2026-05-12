Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,26 тенге, евро – 542,58 тенге, рубля – 6,18 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 539 тенге, продажи – 549 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,6 тенге, продажи – 464,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 542,6 тенге, продажи – 547,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,04 тенге, продажи – 6,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 464,2 тенге, продажи – 466,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 543,2 тенге, продажи – 547,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,10 тенге, продажи – 6,16.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.