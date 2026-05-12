#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 мая 2026 года (на 11:11).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,26 тенге, евро – 542,58 тенге, рубля – 6,18 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 539 тенге, продажи – 549 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,6 тенге, продажи – 464,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 542,6 тенге, продажи – 547,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,04 тенге, продажи – 6,17 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 464,2 тенге, продажи – 466,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 543,2 тенге, продажи – 547,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,10 тенге, продажи – 6,16.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
11:56, Сегодня
"Срочно подтвердите вид деятельности": к казахстанцам обратились с важным предупреждением
Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:12, 06 мая 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:11, 12 февраля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера &quot;Иртыша&quot;
12:05, Сегодня
Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера "Иртыша"
Ризабек Айтмухан
11:51, Сегодня
Ризабек Айтмухан и Арман Царукян поборются на одном турнире
Разбор матчей 9 тура
11:37, Сегодня
Глава судейского комитета КФФ не нашёл ошибок в действиях подопечных в девятом туре КПЛ
Елена Рыбакина
11:22, Сегодня
"Доминация": мировой теннис оценил "уничтожение" Плишковой в матче с Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: