Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 мая 2026 года (на 11:11).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,26 тенге, евро – 542,58 тенге, рубля – 6,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 539 тенге, продажи – 549 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,6 тенге, продажи – 464,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 542,6 тенге, продажи – 547,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,04 тенге, продажи – 6,17 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 464,2 тенге, продажи – 466,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 543,2 тенге, продажи – 547,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,10 тенге, продажи – 6,16. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

