Общество

"Срочно подтвердите вид деятельности": к казахстанцам обратились с важным предупреждением

Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 мая 2026 года, пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупреждают о мошеннических действиях.

"В последнее время зафиксированы случаи, когда неизвестные лица, представляясь сотрудниками Комитета государственных доходов, совершают телефонные звонки налогоплательщикам и вводят их в заблуждение. Злоумышленники сообщают о якобы необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные либо пройти обязательное подтверждение через мобильное приложение, при этом убеждают скачать сторонние приложения, перейти по направленным ссылкам, пройти авторизацию, ввести SMS-коды, данные ЭЦП или иные персональные сведения".Пресс-служба КГД

К примеру, мошенники могут сообщать о необходимости скачать мобильное приложение e-Salyq либо иные приложения для "подтверждения деятельности каждые 2 года", угрожая приостановлением деятельности.

"Данная информация не соответствует действительности и является мошеннической схемой. Комитет государственных доходов не осуществляет подобные звонки, не требует по телефону установки мобильных приложений, передачи кодов подтверждения, реквизитов банковских карт, ключей ЭЦП, паролей или перехода по сторонним ссылкам".Пресс-служба КГД

Граждан просят быть бдительными и призывают:

  • не выполнять указания неизвестных лиц по телефону;
  • не сообщать SMS-коды, пароли и данные ЭЦП;
  • проверять информацию только через официальные источники КГД.
"При поступлении подобных звонков рекомендуется незамедлительно прекратить разговор".Пресс-служба КГД

7 мая 2026 года сообщалось, что казахстанка несколько дней общалась с мошенниками и едва не потеряла миллионы тенге.

Динара Халдарова
