Где легче найти работу в Казахстане: рынок труда в 2026 году

В январе-марте 2026 года внутренняя миграция в Казахстане заметно оживилась. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, число переезжающих внутри страны увеличилось на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

"Магниты" для работников

Главный вывод из статистики – казахстанцы все чаще переезжают в несколько крупнейших городов страны. Абсолютный лидер – Астана. Только по внутренней миграции столица получила положительное сальдо в 18 153 человека. Алматы прибавил 5 248 человек, Алматинская область – 4 841, Шымкент – 3 588. Остальные регионы в основном теряют население.

Но если смотреть именно трудовую миграцию, картина становится еще нагляднее.

По миграции "в связи с работой" столица показывает безусловное лидерство. В Астану по трудовым причинам прибыли 10 427 человек, выбыли – 6 465. Чистый прирост составил 3 962 человека. Это крупнейший показатель в стране. На втором месте Алматы с положительным трудовым сальдо 2 011 человек.

В Шымкенте показатель значительно ниже – 292 человека.

Фактически именно Астана и Алматы остаются двумя крупнейшими центрами концентрации рабочих мест, высоких зарплат и карьерных возможностей.

Особенно показательно, что столица притягивает не только административный сектор. Структура миграции специалистов старше 15 лет показывает крупный приток технических, педагогических, медицинских и экономических кадров.

Во внутренней миграции в Астану прибыли 6 146 специалистов педагогического профиля, 8 021 технический специалист и 6 039 специалистов экономического направления.

Южные регионы – "поставщики" трудовых ресурсов

Главный донор внутренней миграции – Туркестанская область. Общее миграционное сальдо здесь составило минус 7 018 человек, а именно по трудовой миграции – минус 1 851 человек. Из региона по работе выехали 4 467 человек, прибыли только 2 616.

Серьезный отток рабочей силы также показывают:

Жамбылская область: минус 822 человека;

Кызылординская область: минус 630;

область Жетысу: минус 469;

область Абай: минус 384;

Актюбинская область: минус 336.

Алматинская область растет не за счет работы

Интересный момент связан с Алматинской областью. Регион показывает одно из крупнейших положительных сальдо миграции – плюс 3 352 человека. Но трудовое сальдо при этом отрицательное – минус 94 человека.

То есть люди переезжают сюда не столько ради работы, сколько по другим причинам – жилье, семейные обстоятельства, маятниковая миграция вокруг Алматы.

По сути, Алматинская область – это продолжение агломерации Алматы, когда жители работают в мегаполисе, но живут за его пределами.

Нефтяные регионы больше не центры притяжения

Еще несколько лет назад запад страны воспринимался как главный магнит для трудовой миграции. Сейчас ситуация выглядит намного слабее.

Атырауская область имеет почти нулевое трудовое сальдо – всего плюс 7 человек. Мангистауская область вообще показывает отрицательный показатель – минус 97 человек.

Что же в итоге? Получается, что рынок труда Казахстана все сильнее делится на центры роста и территории оттока. Нефтяной сектор уже не создает такого масштаба внутреннего перетока населения, как раньше. С другой стороны, работа, услуги, образование и инфраструктура концентрируются в мегаполисах.

В целом внутренняя миграция сегодня становится прямым индикатором того, где в Казахстане реально создается экономика будущего, а где она постепенно сжимается.

Отметим, что 21 апреля 2026 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о проводимой работе по совершенствованию миграционной политики и мерах по привлечению в страну высококвалифицированных специалистов.