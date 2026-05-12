Финансы

Визит мировых экономистов и экспертов – в Астане проходит заседание Бернского союза

Визит мировых экономистов и экспертов, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 15:41 Фото: пресс-служба ЭКА
В Астане стартовало заседание Бернского союза. Мероприятие является важнейшим для страны с точки зрения планирования и реализации новых инвестиционных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

В церемонии открытия мероприятии принял участие премьер-министр Олжас Бектенов.

"Глава нашего государства постоянно уделяет особое внимание улучшению делового климата. Сегодня Казахстан, как крупнейшая экономика Центрально-Азиатского региона, продолжает структурную трансформацию национальной экономики. Прямые иностранные инвестиции выросли на 14,4% и составили $20,5 млрд, в то время как инвестиции в основной капитал увеличились на 13% и достигли исторической отметки $43,5 млрд. В 2025 году внешнеторговый оборот Казахстана вырос до $144 млрд. Расширяется география и номенклатура поставок казахстанской продукции. Сегодня наши товары экспортируются в 127 стран мира, а перечень активных товарных позиций приблизился к 4 тыс. наименований", – сказал премьер, открывая заседание.
В свою очередь президент Бернского союза Юичиро Акита подчеркнул важность сотрудничества организации с нашей страной.

"Для меня большая честь приветствовать присутствующих от имени союза здесь, в Астане. Мы очень благодарны за сильную поддержку, которая оказывается нам правительством Казахстана в проведении этого мероприятия. Казахстан и Центральная Азия являются регионом, где на протяжении многих веков пересекались самые разные цивилизации по маршруту Шелкового пути. Думаю, уже тогда торговцы задумывались о рисках и неопределенности. Когда мы смотрим на эту замечательную историю, мы получаем напоминание о важности торговли", – отметил Акита.

Председатель правления холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин заявил о важности, которую сегодня играют экспортно-кредитные агентства в мировой экономики.

"Мы живем в эпоху, когда неопределенность стала новым стандартом: трансформируются цепочки поставок, появляются новые центры притяжения инвестиций, усиливается конкуренция за рынки и технологии. В этих условиях роль экспортно-кредитных агентств давно вышла за рамки страхования. Сегодня вы – институты, которые создают уверенность: инвестировать, экспортировать и реализовывать долгосрочные проекты. По сути, все мы формируем устойчивое и предсказуемое будущее для мировой торговли и инвестиций", – подчеркнул глава холдинга.
По его словам, только партнерство и доверие позволяют запускать новые производства, инфраструктуру и экспортные направления. Карагойшин заверил, что именно этот принцип партнерства заложен в основу работы холдинга, напомнив, что "Байтерек" является локомотивом экономики Казахстана.

Подтверждением этому служит тот факт, что в 2025 году через инструменты холдинга в экономику было направлено более 20 миллиардов долларов США, а поддержку получили свыше 25 тысяч проектов.

"Сегодня "Байтерек" находится на этапе глубокой трансформации. Мы переходим к модели проактивного инвестиционного холдинга – от реагирования на проекты к их формированию. Совместно с правительством Казахстана сформирован пул на общую сумму около 170 миллиардов долларов до 2032 года. В наше время понятие диверсификация экономики превратилось в мейнстрим. Но для Казахстана и холдинга это не про просто следование трендам, а про осознанный выбор, мы фокусируемся на создании условий для устойчивого развития бизнеса и его долгосрочного роста. И здесь роль членов Бернского союза становится особенно значимой. Реализация крупных проектов сегодня невозможна без международной кооперации – поставок оборудования, трансфера технологий и участия иностранных инвесторов", – объяснил Карагойшин.

Своим мнением о заседании и перспективах сотрудничества с Казахстаном поделился и директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов Халид Халафалла.

"Мы видим большую вовлеченность Казахстана, как страны с растущей экономикой, не только в Центральной Азии, но и на глобальном уровне. Мы сотрудничаем уже давно – товарооборот между ICEK и Казахстаном составляет 12 млрд долларов. Стоит отметить открытие регионального представительства Международного банка развития в Алматы. Это показывает присутствие данной организации в Казахстане и подчеркивает важность участия вашей страны в международном сотрудничестве", – сказал Халафалла.
Он подчеркнул, что корпорация старается создавать партнерство с Казахстаном на разных уровнях – это инвестиции, страхование, торговля. Он назвал нашу страну "главным экономическим игроком в Центрально-Азиатском регионе".

"Мы нацелены на поддержку региона и на региональную интеграцию. Исторически важно отметить важность Среднего коридора. Одним из главных элементов сотрудничества является товарооборот. Именно товары из Казахстана, в том числе пшеница, создают ту самую взаимосвязь со странами Африки и Ближнего Востока. Казахстана является ключевым провайдером", – добавил спикер.

Стоит отметить, что сегодняшнее заседание является началом многодневного марафона – мероприятие продлится в столице Казахстана до 14 мая. В нем примут участие международные эксперты, представители экспертно-кредитных агентств, а также казахстанского квазигосударственного сектора – в общей сложности 240 делегатов из более чем 70 стран мира.

Азамат Сыздыкбаев
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
