Связаны корнями: как в Астане проходит Региональный экологический саммит

В Астане 22 апреля стартовал Региональный экологический саммит с участием лидеров стран и международных организаций, где за официальной повесткой неожиданно прозвучали и личные истории, передает корреспондент Zakon.kz.

С раннего утра у Конгресс-центра уже действовал особый порядок. Вход для представителей СМИ и гостей открыли с 7:00, задолго до официального начала саммита.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Уже к 7:30 подъехать непосредственно к зданию было нельзя: автомобили останавливали за квартал, а дальше путь продолжался пешком – через кордоны, в сопровождении полицейских, сотрудников Службы государственной охраны и привычной для таких мероприятий спецтехники. Все это не создавало напряжения, а, наоборот, сразу задавало ощущение высокого уровня организации, статуса и безопасности. Люди шли цепочками – кто-то ускорял шаг, боясь опоздать, хотя до начала было еще несколько часов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Чем ближе был Конгресс-центр, тем явственнее проступала главная тема дня. Здание заранее "приодели "к экологическому саммиту: зеленые панели, декоративные элементы, вся визуальная среда работала на одну идею. А внутри гостей встречала уже не просто площадка форума, а почти сценография. Панели, обшивка, визуальные акценты – все было выстроено в единую экологическую метафору.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Прямо у входа возвышается большое подсвеченное дерево – центральная инсталляция, которая сразу притягивала внимание так, что люди невольно замедлялись. В нем соединились природный образ и технологичная подача, а вместе с казахской национальной музыкой в фойе это создавало нужное настроение с первых минут.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как оказалось, то, что издалека напоминало монеты, на самом деле было куда более сложной и точной метафорой. Круглые элементы на дереве – это национальная идентика стран Центральной Азии: орнаменты, вписанные в круг, объединенные в единую композицию с идеей, что мы как корни, растем под одним деревом, и дальше эта идея развернулась во всем пространстве.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В центральном зале эта идея продолжилась. Зеленая айдентика, линии "корней", уходящие по стенам, по полу, словно вся архитектура продолжала ту самую идею – мы все связаны.

Фото: Akorda

Подготовка внутри шла почти незаметно, но если присмотреться – в каждом движении была точность. Люди проверяли таблички и каждую букву на них, расстояние между стульями и их устойчивость. На столах – вода и стаканы, которые еще не раз просветят фонариком, чтобы убедиться в чистоте, а также портативные переводчики и аккуратные букеты. Здесь не было случайностей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Рассадка – по алфавиту. От Ингер Андерсен до Хаолян Сюй. Между ними – президенты стран региона. Кресло Касым-Жомарта Токаева было ближе к центру. По другую сторону – члены правительств. Ожидается около 30 министров экологии. Около девяти утра зал все еще казался почти пустым. Организаторы, охрана и волонтеры. Но стоило закончить последнюю проверку – пространство начало оживать.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Одним из первых в зале появился министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Его почти сразу окружили – короткие приветствия, общее фото, несколько быстрых реплик, после чего он легко растворился в живой, почти дружеской беседе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пространство постепенно наполнялось голосами: казахская речь сменялась английской, русской, тюркскими языками – кто-то делился впечатлениями о дороге, кто-то радовался встрече спустя годы. В этом потоке особенно выделялись волонтеры – к ним подходили без остановки, ведь именно они знали всю схему рассадки. И уже на пути к своим местам от иностранных гостей то и дело звучало чистое "кешіріңіз", сопровождаемое вежливой, немного смущенной улыбкой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В потоке гостей мелькнула министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова. Ее тоже сразу остановили. Девушка подошла к ней и заговорила на турецком, вплетая английские слова, – просто поздороваться, сказать, что рада видеть и как красиво вокруг. И неожиданно для окружающих министр ответила так же бегло на турецком.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Позже она поделилась, что ее хорошо знают еще со времен работы депутатом – тогда принимался закон о правах женщин, и это была большая, заметная работа. За процессом внимательно следили международные организации, многие из них тогда открыто поддержали Казахстан.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сулейменова добавила, что в кулуарах разговоры переходили и к будущему образования: людей интересует, в каком направлении развивается школьное образование, как меняется система колледжей и какие ценности формируются у детей.



"Сейчас мы реализуем программу "Таза Казахстан", и это не только экологические акции. Это и чистые помыслы, это тоже воспитательная работа. Кроме этого, Академия образования имени Ыбрая Алтынсарина – это наша продвинутая организация, мозговой центр, который занимается разработкой стандартов. Они сейчас начали разработку стандарта экологического просвещения для наших школьников, потому что мы видим большой запрос", – сказала она.

При этом речь идет не только о теории: базовые привычки – экономия воды, осознанное потребление – закладываются, как сквозные навыки. И, судя по самим детям, это уже дает результат: школьники быстрее переходят на многоразовые вещи, отказываются от лишнего пластика, сами стремятся к цифровым форматам – для них это не тренд, а естественная норма. Вопросы экологии, по ее словам, уже стали частью школы.

"Если сейчас зайти в любую школу, каждую неделю проводятся экологические акции. Есть даже интеграция в учебный процесс… дети обсуждают темы переработки мусора и экологии. Эти вопросы их действительно волнуют", – озвучила министр.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По мнению министра энергетики Ерлана Аккенженова, саммит имеет практическое значение и для его отрасли – энергетика неизбежно связана с выбросами, и такие площадки нужны прежде всего для поиска решений, тогда как основные договоренности уже реализуются. В его словах – прагматичный тон: за стремлением к чистой энергии стоит и другая сторона, о которой редко говорят вслух, – за нее приходится платить, и платить немало.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В качестве примера он привел уже накопившийся международный опыт: в странах Европы и США лопасти ветровых станций сегодня занимают огромные площади, и эффективного решения по их утилизации пока нет. И он считает, что Казахстан может столкнуться с тем же – стремление к экологичным технологиям опережает понимание их долгосрочных последствий, и ответ на этот вызов пока не найден. От глобальных тем разговор неожиданно перешел к личному – к тем привычкам, с которых начинается бережное отношение к ресурсам.

"Я своих детей всегда учу рационально использовать воду и электричество в том числе. Это, в принципе, привито моими родителями. У меня папа всегда по жизни был очень экономным человеком. Он даже к использованию телефонной связи подходил с этим принципом. Если помните, раньше были стационарные телефоны. Папа говорил: "Ты спроси, как дела. Если все нормально – положи трубку". Так это проявлялось во всем. Поэтому я стараюсь и сам это соблюдать. И дома у нас везде стоят энергосберегающие лампы. Честно говоря, я большую часть времени нахожусь на работе – с 8 утра, минимум до 8 вечера. Дома, можно сказать, только ужинаю и ночую. Но все равно стараюсь показывать детям экологичный подход", – дополнил министр.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Говоря о будущем, он поделился, что в соседних странах, в частности в Узбекистане, солнечную генерацию уже активно используют даже на уровне частных домов, и Казахстан также рассматривает развитие этого направления. В планах на ближайший год – стать первым министерством, которое установит солнечные панели на крыше здания, чтобы в световое время суток обеспечить работу ведомства и тем самым добиться экономии на уровне 60-70%.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Схожей философии придерживается и глава "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.



"Экология и бережное потребление должны быть частью ежедневного менталитета. Например, утром, когда бреешься, намочил бритву – выключил кран. Почистил зубы – закрыл. Я так делаю. И детей приучаю так. Вода – один из самых дорогих ресурсов, который у нас есть. Такое отношение должно быть как к воде, так и к электроэнергии", – поделился он.

И вдруг – воспоминание: этот подход сформировался еще в студенческие годы, когда он был в экспедиции, работал в поле и жил в степи – в палатках и вагончиках, где вода была ограниченным ресурсом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Рядом – другая перспектива. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова говорит уже о масштабах региональных вызовов, называя главным из них кризис Арала. Она поделилась воспоминанием из детства, каким море было раньше, – живым, с судами и волнами, и признает, насколько разительно изменилась ситуация сегодня, несмотря на продолжающееся восстановление северной части.

"На 78-й сессии Организации Объединенных Наций глава государства сказал, что самый большой кризис в нашем регионе, в Центральной Азии, – это кризис Арала. И мы фактически 13 лет шли к тому, чтобы подключить Всемирную организацию здравоохранения для изучения влияния этой ситуации и выработки мер по снижению воздействия на здоровье населения. Этот документ уникален тем, что он межстрановой – между Узбекистаном со стороны Приаралья, Нукуса и Каракалпакстана, и с нашей стороны, со стороны Казахстана. Я видела Аральское море, когда оно действительно доходило до города Аральска, – это конец 1970-х годов. Разница с тем, что есть сейчас, конечно, огромная. Но надо признать, что восстановление северной части Аральского моря – беспрецедентный проект, который продолжается. Сегодня глава государства говорит о второй фазе проекта. Количество воды увеличилось, засоленность снизилась. Я помню 2000-е годы, когда практически вся рыба исчезла, честно говоря, из-за высокой солености. Тогда даже завозили камбалу из Европы, потому что только она могла выживать. Сейчас, после того как засоленность снизилась в 3-5 раз, появились новые виды рыб, развивается рыболовство, растут рыбные хозяйства. Это уже и малый, и средний бизнес при поддержке государства", – сказала она.

К одиннадцати зал уже практически заполнен. Голоса стихают, свет выравнивается, переводчики надеваются наушники – пространство будто настроилось на единый ритм. Ровно в 11:00 – секунда в секунду – саммит начался.

Фото: Akorda

С приветственным словом выступил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Обращаясь к главам делегаций и участникам, он прежде всего выразил признательность странам за участие и готовность к совместной работе.



"Действительно, сегодня, в День Земли, мы собрались в Астане, чтобы вновь заявить об общей ответственности за защиту нашей планеты. Это означает, что государства нашего региона глубоко осознают актуальность и чрезвычайную значимость формирования общего видения устойчивого будущего. Современная экология не ограничивается только вопросами климата. Это основа существования человечества. Речь идет о чистом воздухе и безопасной воде, здоровой почве и надежной продовольственной системе, о стабильности сообществ и благополучии будущих поколений. Это также касается ясности ума, общественной гармонии и человеческого счастья. В этом широком смысле экология – это образ жизни, основанный на ответственном отношении к нашей общей планете. Поэтому наш сегодняшний саммит является своевременным и необходимым мероприятием", – отметил президент.

После этих слов Касым-Жомарт Токаев отдельно выразил признательность главам государств, прибывшим для участия в саммите, а также поблагодарил высоких представителей из 55 стран, поблагодарив каждого за участие.

Фото: Akorda

Глава государства также отметил еще одну символичную деталь даты, обратив внимание, что сегодняшний день совпал с днем рождения президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна, и направил ему теплые поздравления. Он также адресовал слова благодарности организаторам, волонтерам, техническим и логистическим службам – всем, кто работал за кулисами, обеспечивая проведение саммита на высоком уровне.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил широкий круг ключевых экологических вызовов и направлений работы – от дефицита воды, таяния ледников, опустынивания и загрязнения воздуха до уязвимости биоразнообразия, подчеркнув, что эти проблемы носят общий для региона характер и требуют совместных решений. Он отдельно остановился на вопросах водной безопасности, приведя в пример ситуацию с Аральским морем, а также призвал к консолидации усилий по сохранению Каспия.



"Еще одним объектом заботы для нашей страны является Каспийское море. Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона. Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества. Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение Вооруженных сил в Прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено", – заявил глава государства.

Фото: Akorda

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на роли общества, подчеркнув значение общенационального движения "Таза Қазақстан", которое объединило почти миллион волонтеров и стало важным инструментом формирования экологической культуры и гражданской ответственности. Он отметил, что добровольческое движение получило закрепление на уровне Конституции, а его поддержка стала обязанностью государства, и выразил поддержку инициативе ООН объявить 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития.

"Природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика не может существовать без природы. Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность. Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами, опустынивание, таяние ледников, загрязнение воздуха, уязвимость биоразнообразия. Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения", – продолжил Токаев.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем успешных обсуждений, после чего слово было предоставлено президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну. Он, в свою очередь, поблагодарил всех собравшихся и отдельно народ Казахстана за традиционное тепло и гостеприимство, а также высокую организацию мероприятия. Кроме того, он подчеркнул, что его страна высоко оценивает усилия Казахстана в сфере экологии как в рамках международного сотрудничества, так и на региональном уровне.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Схожие оценки прозвучали и в выступлениях других участников саммита. В продолжение пленарного заседания выступления также представили лидеры стран региона и высокие международные представители – президенты Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Грузии.

