Финансы

В Казахстане закончился бум покупок в кредит

Фото: freepik
Торговля в Казахстане продолжает расти, однако темпы потребительской активности заметно замедляются. Особенно это видно по рознице: население по-прежнему активно покупает продукты, но гораздо осторожнее тратит деньги на непродовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Опт и розница

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, индекс физического объема торговли за январь-апрель 2026 года составил 105,1%. Год назад показатель был выше – 107,0%.

Главное замедление пришлось именно на розничную торговлю: 103,4% против 106,1% годом ранее. При этом оптовая торговля чувствует себя заметно устойчивее: 105,9% против 107,4%.

Это важное различие, потому что розница показывает текущее поведение покупателей, тогда как оптовый сегмент сильнее зависит от бизнеса, промышленности, импорта и крупных контрактов. Иначе говоря, корпоративная экономика пока выглядит устойчивее потребительской.

Продажи продуктов растут, остальное пока "на паузе"

Самая показательная часть статистики – структура розничной торговли. Продажи продовольственных товаров за январь-апрель выросли сразу на 10,5%. А вот непродовольственный сегмент прибавил всего 0,6%.

На практике это означает, что казахстанцы продолжают тратить деньги прежде всего на базовые и ежедневные покупки, тогда как расходы на технику, мебель, одежду и другие непродовольственные товары растут уже значительно слабее.

Причем речь идет именно о физических объемах торговли, то есть о количестве проданных товаров, а не просто об оборотах в тенге. Это особенно важно на фоне высокой инфляции. Если при росте цен физические объемы почти не увеличиваются, значит население тратит больше денег, но покупает ненамного больше товаров.

Почему потребление начало замедляться

Главная причина нынешнего охлаждения – изменение ситуации на кредитном рынке. Последние годы потребительский рост в Казахстане во многом поддерживался за счет легких и быстрых займов, прежде всего беззалоговых кредитов и рассрочек. Именно через них население активно покупало:

  • технику;
  • смартфоны;
  • мебель;
  • электронику;
  • товары для ремонта.

Но в 2025 году эта модель начала меняться. По расчетам Ассоциации финансистов Казахстана, число кредитных заявок за год сократилось на 13,7%. Основное снижение пришлось именно на беззалоговые потребительские займы – минус 16,9%.

Одновременно банки начали чаще отказывать даже тем заемщикам, которые раньше без проблем получали одобрение, даже в ипотеке уровень одобрения снизился с 37,2% до 24,5%.

Причины связаны с высокой базовой ставкой, удорожанием кредитов и более жесткой оценкой платежеспособности клиентов.

В результате рынок непродовольственного потребления начал охлаждаться почти автоматически. Когда кредиты становятся менее доступными, население начинает откладывать крупные покупки, особенно товары длительного пользования.

Алматы окончательно стал главным торговым центром страны

Статистика показывает еще одну важную тенденцию – продолжающуюся концентрацию торговли вокруг Алматы.

На город сейчас приходится:

  • 36,7% всей оптовой торговли Казахстана;
  • 31,5% всей розничной торговли.

Для сравнения, доля Астаны составляет 14,3% в оптовой торговле и 13,2% – в рознице. Даже при высоких доходах населения столица пока значительно уступает Алматы как крупнейший торговый рынок страны.

Фактически Алматы остается главным распределительным центром, крупнейшим потребительским рынком и основной торговой экосистемой Казахстана.

Рынки и ИП растут быстрее крупных магазинов

Интересная деталь статистики – различие внутри самой розницы. Продажи индивидуальных предпринимателей и рынков выросли на 4,6%, тогда как торговых предприятий – всего на 1%. Это может говорить о постепенном смещении части покупателей в более дешевый сегмент торговли, – полагают некоторые аналитики.

На фоне высокой инфляции население начинает активнее искать низкие цены, экономить на части покупок и чаще пользоваться рынками и небольшими магазинами.

При этом сам рынок торговли остается преимущественно частным:

  • 88% розничного оборота приходится на предприятия частной формы собственности;
  • 12% – на иностранные компании.

В целом, статистика за первые месяцы 2026 года показывает, что потребительский рынок Казахстана постепенно меняется: торговля продолжает расти, однако структура этого роста становится более осторожной. Население сохраняет расходы на базовые товары, но непродовольственный сегмент почти остановился. Одновременно охлаждение кредитования начинает напрямую влиять на потребительское поведение, которое несколько лет подряд поддерживало быстрый рост розницы.

Ранее мы рассказали, сколько зарабатывает малый бизнес Казахстана на услугах и торговле.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
