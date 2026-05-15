Финансы

Какой бизнес открывают казахстанцы, чтобы быстро заработать

Фото: Zakon.kz
Торговля остается главным направлением МСБ в Казахстане. Почти 39% всех индивидуальных предпринимателей и более четверти юридических лиц работают именно в этой сфере, сообщает Zakon.kz.

Магазин, базар, СТО

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 1 мая 2026 года в Казахстане зарегистрировано 1,66 млн субъектов индивидуального предпринимательства. Из них 645,3 тыс., или 38,8%, работают в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.

Среди юридических лиц торговля также занимает первое место. В этой сфере зарегистрировано 145 тыс. компаний, что составляет 26,5% от общего числа юридических лиц в стране.

Фактически каждый третий предприниматель в Казахстане связан с магазинами, рынками, перепродажей товаров, доставкой или автосервисом.

Почему торговля остается самой массовой сферой

Причины такой концентрации достаточно практичны. Торговля остается одним из самых доступных способов начать собственное дело. Для запуска бизнеса часто не требуется крупное производство, дорогое оборудование или длинный цикл окупаемости.

Кроме того, в торговле проще начать работу с минимальными вложениями, особенно в крупных городах, где выше поток клиентов и спрос на услуги доставки, магазины у дома и онлайн-продажи.

На фоне высоких кредитных ставок и осторожного отношения банков к малому бизнесу именно торговля для многих становится самым понятным и быстрым способом заработка.

Росту торговли помогает и развитие электронной коммерции. По данным исследований, cейчас доля e-commerce в розничной торговле составляет 14%. Целевой индикатор – 20% к 2030 году.

При этом основная часть продаж приходится на маркетплейсы, которые вкупе с соцсетями заметно упростили вход в бизнес. Для старта многим предпринимателям больше не нужен полноценный магазин, большие торговые площади или крупный штат сотрудников. Во многих случаях достаточно небольшого склада, телефона и доступа к онлайн-площадкам.

Какие направления идут следом?

После торговли среди ИП крупнейшими направлениями остаются:

  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – 14,8%;
  • прочие виды услуг – 14,4%;
  • транспорт и складирование;
  • операции с недвижимостью.

Среди юридических лиц второе место занимает строительство. В этой сфере работают 73,4 тыс. компаний, или 13,4% от общего числа юрлиц. На третьем месте – "прочие виды услуг" с долей 9,9%. Также заметную часть бизнеса занимают профессиональная и техническая деятельность, образование, транспорт и операции с недвижимостью.

Алматы продолжает притягивать бизнес

Наибольшая концентрация компаний сохраняется в Алматы. В городе зарегистрировано 161,3 тыс. юридических лиц – это 29,4% от общего числа по стране.

Для сравнения:

  • в Астане зарегистрировано 103,6 тыс. компаний;
  • в Шымкенте – 29,5 тыс.

Самые низкие показатели – в областях Улытау (2,9 тыс.), Абай (8,6 тыс.) и Жетысу (8,6 тыс.).

Что происходит с ИП и самозанятыми

При этом общее количество ИП в стране за последний год снизилось. По данным статистики, число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сократилось на 9,2%, а действующих – на 8,3%.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ранее объяснил это изменением налогового режима и переходом части предпринимателей в самозанятость.

По его словам, из 207 тыс. закрывшихся за последние 18 месяцев субъектов МСБ 99,5 тыс. не вели деятельность; 13 тыс. были вторыми компаниями и еще 39 тыс. перешли в самозанятые.

"Я считаю, что активность МСБ сейчас достаточно хорошая. Я не вижу никаких причин, чтобы волноваться по этому поводу", – сказал министр.

Отметим, что новый специальный налоговый режим для самозанятых действует в Казахстане с 1 января 2026 года.

