Финансы

Выход из тени: 66 тысяч самозанятых легализовали деятельность

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Казахстана 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, сообщает Zakon.kz.

Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур.

Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года. Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда, отметили в Комитете государственных доходов.

Режим предназначен для тех, кто:

  • не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
  • не использует наемных работников;
  • занимается видами деятельности, разрешенным Постановлением Правительства Республики Казахстан (постановление № 994 от 21 ноября 2025 года);
  • получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году – около 1,3 млн тенге).

Основные преимущества режима

Самозанятые:

  • не обязаны регистрироваться как ИП;
  • не платят подоходный налог (ставка ИПН – 0%);
  • уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% – ОПВ, 1% – ОПВР, 1% – социальные отчисления, 1% – ОСМС;
  • освобождены от сдачи налоговой отчетности;
  • работают через мобильное приложение "e-Salyq Business", где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
  • при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.

Дополнительно:

  • не требуется подавать уведомление о применении режима;
  • датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении.

Ранее КГД сделал важное разъяснение касательно причин отказов в переходе на упрощенку.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
