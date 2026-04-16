Налоговые изменения меняют бизнес Казахстана: как предприниматели перестраивают форму работы

Сегодня в стране зарегистрировано 550 751 юридическое лицо (+2,1% за год), тогда как количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 3,6%, а действующих субъектов МСП – на 1,5%. Почему при такой динамике бизнес не сокращается, а растет, выяснял Zakon.kz.

Все дело в налогах

Интересно, что такая разнонаправленная динамика совсем не означает, что бизнес исчезает, просто он меняет форму присутствия в данных БНС АСПиР РК, и сокращение числа ИП связано с изменением налоговых правил.

С 1 января 2026 года новый Налоговый кодекс сократил количество специальных налоговых режимов и ввел режим самозанятости, который позволяет работать без регистрации ИП.

В результате часть предпринимателей перешла в самозанятые или изменила форму работы. Дополнительно повлияли ограничения на налоговые вычеты при работе с ИП на упрощенном режиме.

Индивидуальные предприниматели составляют 69,9% действующих субъектов МСП. Поэтому их сокращение напрямую влияет на показатели всего сектора. Именно этим объясняется снижение числа действующих МСП на 1,5%, несмотря на рост юридических лиц.

Почти каждый второй бизнес – это торговля, стройка или услуги

А вот что не меняется, так это структура предпринимательства, которая остается сильно концентрированной. Наибольшая доля юридических лиц приходится на торговлю – 26,6%. Далее следуют строительство – 13,4% и сфера услуг – 9,9%.

В совокупности эти три направления формируют 49,9% всех компаний, что указывает на узкую специализацию бизнеса.

Региональное распределение дополнительно усиливает эту концентрацию. Более половины компаний сосредоточено в трех городах.

На Алматы приходится 29,1% всех юридических лиц, на Астану – 19,6%, на Шымкент – 5,4%.

При этом вот что особо интересно: в регионах преобладает более простой и устойчивый формат бизнеса.

Например, в Туркестанской области из 208 650 зарегистрированных субъектов МСП действуют 205 622, то есть более 98%. Для сравнения, в Алматы из 431 062 зарегистрированных работают 381 598 (около 88%).

Что же в итоге? Получается, что налоговые изменения "сыграли на руку" предпринимателям, которые адаптируются к новым условиям, а отнюдь не уходят с рынка.

Ранее сообщалось, что доля МСБ в составе ВВП Казахстана начала заметно расти с 2018 года. До 2018 года доля МСБ в составе ВВП была 25-26%. На сегодня это показатель равен 40%.