Курс доллара снова вырос на торгах 19 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,93 тенге, поднявшись на 4,24 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,62 тенге (+0,16).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,22 тенге (+0,57).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,5-472,6 тенге, евро – по 546,7-552 тенге, рубли – по 6,35-6,49.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 1,63%, до 110,27 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 1,01%, до 103,33 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,58 тенге, евро – 543,66 тенге, рубля – 6,44 тенге.
