Казахстан выше России и Китая: что показал новый мировой рейтинг стран

Швейцария снова признана лучшей страной мира, США оказались только на 18 месте, а Казахстан занял 53 строчку, обогнав Россию и КНР. Новый рейтинг U.S. News оценивает уже не "престиж государства", а качество работы всей системы – от медицины и дорог до доверия в обществе, сообщает Zakon.kz.

Это уже не рейтинг богатства, а рейтинг качества жизни

Рейтинг Best Countries от U.S. News & World Report существует с 2016 года. Первое исследование было представлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2016 года. Интересно, что первые годы методология была совсем другой: рейтинг строился в основном на глобальных опросах и восприятии стран. Лишь в 2026 году авторы полностью перешли на жесткую статистическую модель.

Авторы исследования собрали 100 показателей из баз Всемирного банка, ООН, МВФ, Всемирной организации здравоохранения, Transparency International и других международных организаций. В расчет вошли экономика, экология, инфраструктура, качество институтов, медицина, уровень доверия в обществе и даже стоимость мобильной связи.

Главная идея рейтинга – измерить не просто богатство страны, а ее "операционное здоровье". То есть насколько эффективно государство работает в повседневной жизни.

В итоге получилось 8 больших категорий:

Governance – качество управления.

Economic Development – экономика.

Health – здравоохранение.

Civic Health – состояние общества.

Infrastructure – инфраструктура.

Opportunity – возможности для человека и бизнеса.

Natural Environment – экология.

Culture & Tourism – культурное влияние и туризм.

Причем система построена так, чтобы страна не могла выехать только за счет одного сильного показателя. Если экономика мощная, но есть проблемы с экологией, преступностью или институтами, итоговая позиция все равно падает.

Почему наверху почти вся Северная Европа

Первые места заняли Швейцария, Дания, Швеция, Германия и Нидерланды. Это выглядит предсказуемо, но интересно другое: почти ни одна из этих стран не является абсолютным мировым лидером по какому-то одному параметру. Их сила – в отсутствии серьезных провалов.

У них:

сильные государственные институты;

низкая коррупция;

стабильная экономика;

развитая медицина;

качественная инфраструктура;

высокий уровень общественного доверия.

Рейтинг использует "геометрическое среднее". Простыми словами это означает, что слабое место сильно тянет страну вниз. Нельзя компенсировать плохую экологию только высоким ВВП или сильной армией.

Именно поэтому североевропейские страны почти всегда оказываются наверху подобных исследований: они максимально сбалансированы.

Фото: Zakon.kz

Почему США оказались только на 18 месте

Для многих самый неожиданный результат – позиция США. Крупнейшая экономика мира, технологические гиганты, мировое влияние – и только 18 место?

Причина в том, что рейтинг оценивает не силу экономики отдельно, а устойчивость всей системы. А у США накопилось много проблем, которые раньше часто игнорировались в международных рейтингах:

высокое неравенство;

дорогая медицина;

общественная поляризация;

преступность;

социальная напряженность.

Фактически авторы рейтинга показывают: богатство государства еще не означает высокое качество жизни и устойчивость общественной среды.

Китай и нефтяные страны тоже не попали в лидеры

Китай оказался только на 42 месте, Катар – на 47, Саудовская Аравия – на 51. Это тоже важный сигнал новой методологии.

Рейтинг довольно жестко "штрафует" страны за:

слабые институты;

экологические проблемы;

ограничения свобод;

зависимость экономики от одной отрасли;

нестабильность модели развития.

По сути, рейтинг продвигает новую глобальную логику: успешной считается не самая богатая страна, а самая устойчивая и сбалансированная.

Казахстан оказался в середине списка

Казахстан занял 53 место из 100 стран мира. Это выше России, которая оказалась на 56 позиции, и заметно выше Китая. Общий балл страны составил 53,8. Отметим, что из стран Центральной Азии в Топ-100 лучших стран мира вошел еще и Узбекистан – 76 место с общим баллом 46,8.

Для страны с постсоветской структурой экономики это сильный результат. Казахстан воспринимается как функционирующее государство среднего глобального уровня, а не как периферийная экономика.

Лучшие результаты Казахстан показал в категории Opportunity – 44 место. Здесь учитывались:

условия для бизнеса;

уровень налогов;

доступность кредитов;

образование;

социальная защита;

инвестиционная активность.

Для международных аналитиков Казахстан выглядит как экономика с потенциалом роста и относительно понятными условиями для бизнеса по меркам региона.

Неплохо страна выглядит и по здравоохранению – 50 место, а также по инфраструктуре – 54 место.

Речь идет прежде всего о базовой устойчивости системы:

доступ к электричеству и воде;

интернет;

медицинская инфраструктура;

транспорт;

цифровые сервисы.

Есть и проблемы

Главная проблема Казахстана – экология. Самый слабый результат Казахстан получил в категории Natural Environment – только 88 место.

Именно здесь рейтинг показывает наиболее болезненные структурные проблемы страны. В расчет входят:

выбросы парниковых газов;

загрязнение воздуха;

водный стресс;

состояние природных территорий;

устойчивость использования ресурсов.

Еще одна слабая категория – Culture & Tourism, где Казахстан занял 73 место.

Это связано не с отсутствием культуры или истории, а с глобальной узнаваемостью страны. Рейтинг учитывает количество объектов UNESCO, туристическое влияние, посещаемость музеев и даже международный культурный вес.

Проблема Казахстана здесь, скорее, в слабом присутствии в мировом информационном и туристическом пространстве. Нас мало знают за границей.

Что в этом рейтинге самое необычное

Авторы исследования попытались измерить не абстрактную "силу государства", а качество среды для жизни.

Поэтому в рейтинг вошли довольно неожиданные показатели:

уровень доверия между людьми;

тревожность населения;

скорость интернета;

стоимость мобильной связи;

доля молодежи без работы и учебы;

доступность общественного транспорта;

просмотры музеев и туристических объектов.

Фактически это уже не классический экономический рейтинг, а попытка создать цифровой портрет современного общества.