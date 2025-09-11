Казахстан стал лидером в рейтинге по миролюбию среди стран СНГ

В рейтинге по миролюбию Казахстан занял 56-е место из 163 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Ranking.kz отмечает, что в последние годы в мире происходит все больше межгосударственных конфликтов. Об этом говорит и индекс миролюбия стран. Так, по данным доклада Global Peace Index на 2025 год, средний уровень миролюбия в мире снизился на 0,36%. Это уже шестой год подряд, когда индикатор снижается.

"В индексе миролюбия 23 показателя, из которых 13 ухудшились, а два остались на уровне прошлого года. Наибольшее ухудшение наблюдалось по показателю внешних конфликтов, в то время как наибольшее улучшение – по показателю восприятия преступности. За последние пять лет хотя бы частично в какую-либо форму внешнего конфликта были вовлечены 98 стран против 59 в 2008 году", – пишут аналитики.

В результате Казахстан занял в рейтинге 56-е место из 163. Индекс составил 1,875. Чем больше индекс, тем менее страна миролюбива, уточнили в статье. Наша страна улучшила свою позицию на пять пунктов в сравнении с рейтингом 2024 года.

Среди стран СНГ у Казахстана лучшая позиция. Чуть ниже в рейтинге расположилась Армения (58-е место), Молдова (66-е место), Узбекистан (67-е место), Кыргызстан (78-е место), Таджикистан (79-е место), Туркменистан (87-е место), Азербайджан (95-е место) и Беларусь (119-е место).

Самыми миролюбивыми странами оказались Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.

"Заметим: в Казахстане за январь-июль этого года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 82,4 млрд тенге – на 59,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Индекс физического объема составил 153,4%", – приводит издание.

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе наблюдался в столице: 23,5 млрд тенге, или 28,5% от всех капвложений по стране. Для сравнения: за первые семь месяцев прошлого года показатель составлял 1 млрд тенге – в 22,7 раза меньше, чем за январь-июль 2025-го. Далее расположились Алматинская и Туркестанская области: 8,1 млрд и 7,8 млрд тенге соответственно. Наименьший объем инвестиций в секторе был зафиксирован в Жамбылской области: всего 689,2 млн тенге.

В разрезе источников финансирования 61,6% всех капвложений в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили средства из местных бюджетов: 50,7 млрд тенге – сразу на 60,5% больше, чем годом ранее. Инвестиции за счет республиканского бюджета выросли на 96%, до 20,3 млрд тенге, за счет небанковских заемных средств – на 15,2%, до 10,3 млрд тенге, за счет собственных средств предприятий – на 23,6%, до 1,1 млрд тенге.

Расходы государственного бюджета на оборону по итогам января-июня 2025 года достигли 466,8 млрд тенге против 450,8 млрд тенге по итогам первого полугодия 2024-го. Рост в денежном выражении составил 3,1% за год. В долларовом эквиваленте это 906,9 млн долларов. Если сравнивать расходы в этой твердой валюте, окажется, что показатель сократился на 8,5%.

Доля сектора обороны от общей суммы расходов госбюджета составила 3,1% – наименьший показатель в соответствующем периоде за последние несколько лет. Для справки: в первом полугодии 2009 года доля сектора составляла 4,4%, в 2010-м – 4%, в 2015-м – 4,3%, в 2020-м – 4,2%, в 2024 году – 3,4%.

"Рассмотрим в многолетней динамике расходы в первом полугодии и в долларах: в 2009 году показатель составлял 500,2 млн долларов, в 2010-м – 551,9 млн долларов, в 2013-м на пике – 1 млрд долларов. Далее в 2017 году сократившийся показатель составил 663,1 млн долларов, в 2020-м – 773,7 млн долларов, в 2023-м – рекордные 1,3 млрд долларов", – поделились аналитики.

Что касается местных бюджетов, в 2025-м за первое полугодие из них на оборону было потрачено 50,1 млрд тенге против 65,4 млрд тенге годом ранее. Годовое сокращение составило 23,5%. В пересчете на душу населения это 2,4 тыс. тенге в среднем по Казахстану.

В региональном разрезе больше всего средств было израсходовано на оборону из бюджета Атырауской области: 13,6 млрд тенге, или 19 тыс. тенге на душу населения в регионе. Далее идут Алматы (5,3 млрд тенге, или 2,3 тыс. тенге на душу населения) и Акмолинская область (4,2 млрд тенге, или 5,4 тыс. тенге на душу населения). Меньше всего на оборону потратили из бюджета области Улытау: 469,7 млн тенге, или 2,1 тыс. тенге на душу населения. Если же рассматривать показатель затрат в секторе именно на душу населения, то в тройку лидеров, помимо уже перечисленных, входит Мангистауская область (2,7 тыс. тенге в среднем на душу населения), а наименьшие показатели приходятся на Кызылординскую (736,9 тенге на душу населения), Карагандинскую (993,3 тенге на душу населения) и Туркестанскую (1,2 тыс. тенге на душу населения) области.

Казахстан вошел в топ-35 мирового рейтинга конкурентоспособности, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2024 годом. Этот результат позволил стране опередить такие экономики, как Япония, Италия, Испания.