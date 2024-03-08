Составлен рейтинг лучших паспортов в мире
Паспорт Швейцарии занял первую строчку в новом рейтинге Nomad Passport Index, который ежегодно составляет консалтинговая компания по вопросам налогообложения и иммиграции Nomad Capitalist. Год назад первую строчку занимал паспорт ОАЭ, но из-за изменений в налоговой политике страна опустилась на шестую позицию.
Обычно составители таких рейтингов обращают внимание на то, в какое количество стран могут попасть обладатели паспортов без визы. Однако, в Nomad Capitalist при подготовке индекса используют несколько критериев. Это безвизовый режим (50%), налогообложение в стране (20%), восприятие в мире (10%), возможность двойного гражданства (10%) и личные свободы (10%).
Страны в рейтинге располагаются по количеству набранных баллов, поэтому многие из них делят одно и то же место. Большинство лидирующих позиций занимают страны Европы:
- Швейцария
- Ирландия
- Португалия
- Люксембург
- Финляндия
- ОАЭ
- Нидерланды
- Норвегия
- Германия
- Новая Зеландия.
На последних местах – Йемен, Ирак, Афганистан.
В начале марта также был составлен рейтинг самых свободных стран в мире.