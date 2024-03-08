В новом рейтинге Nomad Passport Index составлен рейтинг лучших паспортов в мире. Так, лучшим признан паспорт Швейцарии, в антилидерах – Йемен, Ирак и Афганистан, сообщает Zakon.kz.

Паспорт Швейцарии занял первую строчку в новом рейтинге Nomad Passport Index, который ежегодно составляет консалтинговая компания по вопросам налогообложения и иммиграции Nomad Capitalist. Год назад первую строчку занимал паспорт ОАЭ, но из-за изменений в налоговой политике страна опустилась на шестую позицию.

Обычно составители таких рейтингов обращают внимание на то, в какое количество стран могут попасть обладатели паспортов без визы. Однако, в Nomad Capitalist при подготовке индекса используют несколько критериев. Это безвизовый режим (50%), налогообложение в стране (20%), восприятие в мире (10%), возможность двойного гражданства (10%) и личные свободы (10%).

Страны в рейтинге располагаются по количеству набранных баллов, поэтому многие из них делят одно и то же место. Большинство лидирующих позиций занимают страны Европы:

Швейцария

Ирландия

Португалия

Люксембург

Финляндия

ОАЭ

Нидерланды

Норвегия

Германия

Новая Зеландия.

На последних местах – Йемен, Ирак, Афганистан.

В начале марта также был составлен рейтинг самых свободных стран в мире.