Финансы

Развлечения в Казахстане становятся роскошью: цены выросли на 12,5%

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:47 Фото: pexels
Детские аттракционы, корпоративные, семейные праздники и парки отдыха резко подорожали в Казахстане. За год цены в сфере отдыха выросли на 12,5%, а объем рынка впервые превысил 523 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Больше отдыхаем – больше платим

После резкого снижения в 2024 году сфера отдыха и развлечений вновь вернулась к быстрому росту, считают специалисты Finprom.kz. По итогам 2025 года объем услуг в секторе достиг 523,3 млрд тенге – сразу на 36,5% больше, чем годом ранее.

Для сравнения:

  • в 2021 году рынок составлял 284,8 млрд тенге;
  • в 2022 году – 405,2 млрд;
  • в 2023 году – 517,5 млрд;
  • в 2024 году произошло падение до 383,5 млрд тенге;
  • в 2025 году рынок уже превысил прежний максимум.

Фактически рынок развлечений в Казахстане за 4 года почти удвоился.

Главный рост дали не парки, а повседневные развлечения

На первый взгляд, крупнейшим сегментом остаются развлекательные и тематические парки. В 2025 году объем услуг в этой категории составил 34 млрд тенге. Однако именно здесь рынок неожиданно ушел в минус: снижение составило 29,1%. Сократился и объем услуг кукольных театров – на 21,4%, до 1,1 млрд тенге.

Зато резко вырос спрос на более массовые и повседневные форматы досуга.

Объем услуг танцевальных залов и дискотек увеличился сразу в 2,7 раза – до 2,7 млрд тенге. Почти вдвое выросли услуги родео и тиров – на 94,7%, до 500,5 млн тенге.

Но главным источником роста стала категория "прочих услуг", на которую пришлось сразу 485,1 млрд тенге. За год сегмент вырос на 45,7%. Именно сюда входят услуги пляжей и парков отдыха, аниматоров, ведущих мероприятий и тамады, а также шоу-программы, игровые автоматы, клубные учреждения и другие форматы досуга.

Семейный досуг дорожает быстрее инфляции

Одновременно с ростом рынка продолжается и быстрое удорожание услуг. По итогам апреля 2026 года цены на услуги по организации отдыха и досуга выросли на 12,5% по сравнению с апрелем прошлого года.

Наиболее сильный рост зафиксирован в Алматинской области – сразу на 38,1%.

Далее идут:

  • область Абай – 21,4%;
  • Карагандинская область – 18,7%;
  • Павлодарская область – 18,1%;
  • ЗКО – 16,4%;
  • Астана – 16,1%.

Минимальный рост цен отмечен в Туркестанской области – всего 1,5%.

Сильнее всего дорожают детские развлечения и праздничные услуги. Так, услуги детских аттракционов выросли в цене на 15,9%, а организация праздников – на 9,6%. Внешкольные музыкальные занятия подорожали заметно слабее – на 3,5%.

В Казахстане уже более 4 тыс. объектов развлечений

Несмотря на рост цен, инфраструктура отдыха в стране продолжает расширяться. По итогам 2025 года в Казахстане насчитывалось 254 парка развлечений и отдыха против 251 годом ранее.

Больше всего парков расположено:

  • в Шымкенте – 30;
  • в Карагандинской области – 29;
  • в Туркестанской области – 29;
  • в Алматы – 26;
  • в Астане – 24.

Меньше всего парков оказалось в области Улытау и Кызылординской области – по 2.

Общее количество объектов досуга в Казахстане достигло 4,1 тыс. против 3,9 тыс. годом ранее. Из них:

  • 1,7 тыс. – аттракционы;
  • 1,6 тыс. – игровые автоматы;
  • 818 объектов – другие виды развлечений.

По количеству объектов лидируют:

  • Шымкент – 481;
  • Алматинская область – 441;
  • Карагандинская область – 440;
  • Алматы – 428.

Наименьшее количество объектов досуга зафиксировано в области Улытау – всего 14.

Развлечения стали отдельным большим рынком

Сфера отдыха и развлечений в Казахстане уже перестала быть второстепенным сегментом услуг. Рынок быстро растет как по оборотам, так и по количеству объектов. Однако одновременно усиливается и ценовое давление. Развлечения, семейный отдых, детские аттракционы и праздничные услуги постепенно становятся менее доступными для части населения.

При этом основной рост рынка сегодня обеспечивают не крупные парки, а широкий спектр повседневных платных услуг – от игровых зон и пляжей до аниматоров и организации мероприятий, подчеркивают специалисты.

Ранее мы рассказали о самых лучших городах Казахстана по соотношению работы, цен и жилья.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
