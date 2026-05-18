Названы лучшие города Казахстана по соотношению цен, работы и жилья

Пока Астана продолжает втягивать в себя рабочую миграцию со всей страны, а Алматы окончательно закрепился в статусе самого дорогого города Казахстана, в стране постепенно усиливается еще один мегаполис, сообщает Zakon.kz.

Казахстан начал "стягиваться" в несколько городов

Республика все быстрее входит в фазу внутренней урбанизации. Население и бизнес концентрируются вокруг нескольких крупнейших центров, а сама страна постепенно начинает жить в логике больших городских агломераций.

Главным магнитом остается Астана. Только по внутренней миграции столица получила положительное сальдо в 18 153 человека. Алматы прибавил 5 248 человек, Алматинская область – 4 841, Шымкент – 3 588. Большинство остальных регионов, наоборот, теряют население.

Если смотреть именно трудовую миграцию, разрыв становится еще заметнее. В Астану по рабочим причинам прибыли 10 427 человек, выбыли – 6 465. Чистый прирост составил 3 962 человека – крупнейший показатель в стране. Алматы находится на втором месте с положительным трудовым сальдо 2 011 человек.

Фактически Казахстан конкурирует не между регионами, а между несколькими сверхцентрами, где концентрируются работа, деньги, сервисная экономика и возможности для бизнеса.

Алматы и Астана – города "дорогого входа"

Но вместе с этим быстро меняется и другая сторона городской жизни – ее стоимость. Один из главных показателей дороговизны того или иного города является рынок жилья. На середину мая 2026 года самые дорогие новостройки остаются в Алматы и Астане (733,4 тыс. и 732 тыс. тенге за квадратный метр). На вторичном рынке ситуация почти такая же: 746,9 тыс. тенге в Алматы против 728,9 тыс. в Астане.

Разрыв с частью регионов уже выглядит почти структурным. Например, в Уральске квадратный метр нового жилья стоит 325,2 тыс. тенге, в Кокшетау – 358,9 тыс. Это более чем в 2 раза дешевле Алматы.

Но сильнее всего давление ощущается в аренде. В Алматы стоимость аренды достигла 5824 тенге за квадратный метр, в Астане – 5529. Для многих семей именно аренда начинает превращаться в главный городской расход.

Рынок жилья показывает: туда, где появляются работа и деньги, почти сразу приходит и дорогая жизнь.

Город, который играет по другим правилам

На этом фоне все заметнее выглядит Шымкент, остающийся значительно дешевым по сравнению с двумя другими мегаполисами.

Новое жилье здесь стоит около 535 тыс. тенге за квадратный метр, аренда – 4429 тенге. По данным Numbeo, снять однокомнатную квартиру в центре Шымкента обходится в среднем в 142 500 тенге. Для сравнения: в Алматы аналогичная аренда достигает примерно 330 000 тенге, в Астане – около 250 000 тенге.

Разница ощущается и в повседневной жизни. Продукты, рынки, кафе и часть бытовых услуг в Шымкенте заметно дешевле, чем в Алматы и Астане. Во многом это связано с близостью аграрных регионов и высокой конкуренцией в торговле. Это видно не только по данным сервисов вроде Numbeo, но и по официальной статистике цен на социально значимые продукты.

Например, килограмм помидоров сегодня в Шымкенте стоит около 697 тенге против 1035 тенге в Алматы и 956 тенге в Астане. Огурцы – 464 тенге против 705 и 722 тенге соответственно. Лук в Шымкенте продается примерно по 135 тенге за килограмм, тогда как в Алматы цена достигает 180 тенге, а в Астане – 160 тенге. Существенно дешевле остаются и базовые продукты: подсолнечное масло, молоко, мясо курицы и хлеб.

Разница особенно заметна в сфере общепита. Обед в недорогом кафе Шымкента обходится примерно в 2500–3000 тенге, тогда как в Алматы аналогичный чек уже достигает 4000–4500 тенге. Ужин на двоих в ресторане среднего уровня в Шымкенте стоит около 15 тыс. тенге против 25–28 тыс. тенге в Алматы.

Бытовые услуги также остаются дешевле. Мужская стрижка в Шымкенте в среднем стоит 2500–4000 тенге, тогда как в Алматы цены часто достигают 5000–8000 тенге. Абонемент в фитнес-клуб среднего уровня в Шымкенте обычно обходится в 12–15 тыс. тенге в месяц против 20–25 тыс. тенге в крупнейших мегаполисах страны.

При этом Шымкент быстро меняется экономически. Город усиливается за счет торговли, логистики, малого бизнеса и внутреннего потребительского рынка.

В отличие от Астаны, выросшей вокруг государства и строительства, или Алматы с его финансовой экономикой, Шымкент развивается как город более дешевого входа и массового бизнеса.

Нюанс, который меняет картину

Если смотреть только на стоимость жизни, Шымкент действительно выглядит одним из самых доступных крупных городов Казахстана. Но проблема в том, что вместе с более низкими расходами здесь сохраняются и более низкие доходы.

По подсчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя зарплата в Шымкенте составляет 350 374 тенге. Это один из самых низких показателей среди крупнейших городов страны.

Для сравнения:

Караганда – 439 100 тенге;

Алматы – 574 162;

Астана – 609 725.

Именно здесь неожиданно начинает выделяться Караганда.

Этот город редко воспринимается как новый центр притяжения, но по сочетанию доходов и стоимости жизни он выглядит одним из самых устойчивых крупных городов страны. Жилье и аренда здесь заметно дешевле алматинских, но уровень доходов остается значительно выше шымкентского.

По данным Numbeo, аренда однокомнатной квартиры в центре Караганды составляет около 145 тыс. тенге – почти на уровне Шымкента. При этом экономика города продолжает опираться на промышленность, энергетику и крупный индустриальный сектор.

Сравнение Шымкента и Караганды по данным Numbeo показывает, что при практически одинаковой стоимости аренды жилья (около 142 000 – 145 000 тенге за однокомнатную квартиру в центре) Шымкент безоговорочно выигрывает по дешевизне повседневной жизни. За счет развитого агросектора цены на продукты (особенно мясо, овощи и фрукты), средний чек в кафе и стоимость бытовых услуг здесь на 15–30% ниже, чем в Караганде. Однако Караганда, как крупный индустриальный центр, демонстрирует гораздо более высокий уровень средних чистых зарплат, что в итоге обеспечивает карагандинцам более высокую реальную покупательскую способность, полностью компенсирующую разницу в ценах на еду и сервисы.

Правда, есть самое главное "но!" – это климат. И здесь южный мегаполис получает такой бонус, который перекрывает большинство достоинств северных городов.

Что имеем в итоге?

Фактически Казахстан начинает формировать сразу несколько разных моделей городской экономики.

Алматы – дорогой финансовый мегаполис.

Астана – административный и сервисный центр, втягивающий трудовую миграцию со всей страны.

Шымкент – быстрорастущий южный мегаполис с более мягкой стоимостью жизни.

Караганда – индустриальный город с одним из самых устойчивых балансов между доходами и расходами.

И если еще несколько лет назад главным критерием выбора города была зарплата, то сейчас этого уже недостаточно. Стоимость аренды, цены на жилье, пробки, коммунальные расходы, экология и обычные повседневные траты начинают влиять на качество жизни не меньше, чем уровень доходов.

