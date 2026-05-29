Bloomberg: Казахстан научился превращать вызовы в возможности

Влиятельное американское издание Bloomberg опубликовало большой аналитический материал о Казахстане, в котором назвало страну одним из наиболее успешных примеров адаптации к стремительно меняющимся глобальным условиям, сообщает Zakon.kz.

Авторы публикации отмечают, что за последние годы Казахстан сумел не только сохранить устойчивость на фоне международной турбулентности, но и укрепить свои позиции как важный экономический, логистический и технологический центр Евразии.

Символом этих преобразований Bloomberg называет Астану. Издание напоминает, что еще четверть века назад нынешняя столица представляла собой небольшой город в центре степи, а сегодня превратилась в современный мегаполис с узнаваемой архитектурой и амбициозными инфраструктурными проектами.



