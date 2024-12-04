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Ученые научились делать человека невидимкой

Ученые научились делать человека невидимкой, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 15:37 Фото: pexels
Китайские ученые заявили, что разработали материал, который меняет цвет на молекулярном уровне в зависимости от окружающего освещения, создавая своеобразный камуфляж, который может помочь людям слиться с окружающей средой, как хамелеону, сообщает Zakon.kz.

По словам ведущего исследователя проекта Ван Дуншэна, применение этой технологии в одежде может сделать человека фактически "невидимым". Ученый и его команда из Университета электронной науки и технологий Китая уверены, что эта инновация имеет потенциальное применение в военной сфере, архитектуре и не только, пишет South China Morning Post.

В описании исследования ученые заявили, что намеревались сделать активную маскировку неотъемлемой функцией материалов с возможностью переключения цвета, используя процесс, который они назвали самоадаптивным фотохромизмом (SAP).

Ключ к трансформации – молекулярное соединение, которое меняет свою структуру под воздействием определенных длин волн света. Невооруженному глазу кажется, что материал плавно сливается с окружающей средой.

В природе хамелеон и осьминог полагаются на активный камуфляж, изменяя свой внешний вид, чтобы слиться с окружающей средой. Искусственные системы обычно достигают этого эффекта с помощью сложных электронных устройств, что приводит к высоким затратам и ограниченному использованию.

По словам исследователей, технология SAP, напротив, предлагает более простой и эффективный способ достижения эффектов адаптивной маскировки без необходимости использования внешних источников питания или сложной электроники.

Чтобы продемонстрировать это, они поместили прозрачный контейнер, заполненный раствором SAP, в полупрозрачные акриловые коробки разных цветов – красного, зеленого и желтого, с черными чернилами в качестве контроля, – и наблюдали, как раствор соответствующим образом меняет цвет.

В другом эксперименте контейнер смог слиться с окружающей средой, если его поместить в среду соответствующего цвета, например, среди красных, зеленых или желтых групп растений, в течение 30–80 секунд.

Согласно исследованию, способность материалов SAP быстро менять цвет открывает новые захватывающие возможности в таких областях, как маскировка и шифрование, а также технологии скрытности.

Отмечается, что материалы SAP обладают большим потенциалом в системах камуфляжа, интеллектуальных покрытиях и дизайне одежды.

Следующий этап исследований будет основываться на свойствах материала SAP.

"В этой работе мы еще не полностью имитировали все цвета в видимом спектре света, что будет выявлено в нашей будущей работе", – сказал Ван Дуншэн.

В текущих материалах SAP отсутствуют фиолетовый и синий, но будущие усовершенствования могут устранить этот пробел.

Ранее ученые из Швейцарии обнаружили, что с помощью глубокой стимуляции гипоталамуса можно вернуть способность ходить людям, которые были парализованы несколько лет.

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