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Финансы

В Нацбанке Казахстана ответили на прогнозы о резком росте курса доллара

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 14:08 Фото: pexels
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса заявил, что регулятор не видит предпосылок для резкого роста курса доллара в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, действительно ли существуют предпосылки для резкого роста курса доллара осенью, о которых говорят эксперты, и каких изменений на валютном рынке стоит ожидать казахстанцам.

"Мы не прогнозируем курс, поскольку как монетарный регулятор не можем этого делать. Это неправильная подача для рынка. Что касается курса доллара, то мы не видим ни фундаментальных, ни рыночных предпосылок для его резкого роста ни летом, ни осенью. При этом мы честно признаем, что летом существует сезонность – период отпусков. Она есть и в ценах на овощи, мясо, тарифы, поскольку зимой люди больше платят за отопление. Такая же сезонность присутствует и в курсе доллара. Летом люди покупают валюту для отпусков и так далее. Кроме того, крупные компании закупают иностранное оборудование, чтобы успеть реализовать проекты в строительный сезон. Поэтому летом и осенью спрос на доллар всегда выше", – объяснил Тимур Сулейменов.

Из-за этого, как считает глава Нацбанка, в начале года курс обычно снижается, а ближе к середине и концу года немного приподнимается.

"Мы полагаем, что такая тенденция сохранится и в этом году, однако никаких резких или сверхъестественных изменений не ожидается. В рамках сложившихся исторических значений резкого повышения не будет", – заверил Тимур Сулейменов.

5 июня 2026 года стало известно, почему укрепляется тенге.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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