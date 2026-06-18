В Нацбанке прокомментировали возможность скачка курса доллара

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 18 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал возможность резкого повышения курса доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что такого точно не ожидается.

"Мне неизвестны такие прогнозы, поэтому не могу прокомментировать. Предпосылок к этому нет. Была предпосылка, когда мы снизили базовую ставку до 17%. Говорили, что привлекательность тенговых активов упадет, поэтому мы увидим рост курса доллара. Но он не повысился, даже на 1 тенге", – сказал Сулейменов.

Он привел и другие примеры.

"Цена на нефть в результате предварительных договоренностей США и Ирана рухнула. Это также несильно повлияло на тенге. Рынок и аналитики видят макроэкономическую стабильность нашей страны, нацеленность на борьбу с инфляцией и на качественный инклюзивный рост. Поэтому на этом фоне тенге ведет себя достаточно крепко", – добавил спикер.

О курсах валют читайте в материале.