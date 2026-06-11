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Финансы

Отличный результат: Bank RBK показал лучшую динамику роста вкладов

Показал лучшую динамику роста вкладов, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 10:15 Фото: Bank RBK
Вклады в казахстанских банках второго уровня к 1 мая текущего года достигли 48,2 трлн тенге, прибавив за месяц 1%.

Об этом сообщает Ranking.kz со ссылкой на данные Национального банка РК. Напомним: в РК работают 23 банка, среди которых 14 БВУ с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков.

Среди топ-10 банков – крупнейших держателей вкладов населения и бизнеса – по месячному росту с ощутимым перевесом лидирует Bank RBK: плюс 8,9% (или плюс 159,2 млрд тенге), до 1,95 трлн тенге. За год показатель вырос сразу на 28,7%, что также выше, чем в целом по БВУ РК (плюс 11,9%).

Продукты Bank RBK популярны как у населения, так и у бизнеса. В частности, физлицам банк предлагает разные типы вкладов: гибкий Depositum (ГЭСВ – до 14,5%), накопительные Dream и Grand (ГЭСВ – до 19%), SAFE (ГЭСВ – до 17,51%).

В сфере вкладов для бизнеса у Bank RBK также широкая линейка продуктов: корпоративные депозиты, условные вклады для недропользователей, а также самые "короткие" вклады "Овернайт". К слову, вклады юрлиц в банке выросли за месяц на рекордные 17,1%, до 1,16 трлн тенге – это также самый высокий показатель среди крупнейших БВУ РК. Подобные показатели говорят о доверии рынка к фининституту, в том числе о доверии бизнеса.

Bank RBK, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 10:15

Фото: Ranking.kz

Второе месте по месячному росту портфеля вкладов среди крупнейших БВУ РК занимает Kaspi Bank (плюс 3,7%, до 8,2 трлн тенге), а замыкает тройку лидеров Freedom Bank (плюс 2,4%, до 1,6 трлн тенге).

Также в плюсе в месячной динамике среди банков топовой десятки оказались Halyk Bank (плюс 1,7%) и Банк ЦентрКредит (плюс 0,7%). Прочие крупнейшие банки – держатели депозитов – показали сокращение портфелей вкладов.

Для справки: в целом по сектору вклады бизнеса выросли за месяц на 0,4%, до 19,6 трлн тенге, депозиты населения – на 1,4%, до 28,6 трлн тенге.

В годовой динамике портфель вкладов бизнеса увеличился на 7%, портфель депозитов населения – на 15,5%.

Bank RBK, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 10:15

Фото: Ranking.kz

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Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021

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Айсулу Омарова
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