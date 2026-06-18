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Финансы

Единый QR: банкам дали месяц на подключение

QR-код, QR код, QR code, оплата через QR код, оплата через QR, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:08 Фото: freepik
В Национальном банке Казахстана 18 июня 2026 года напомнили о сроках ввода единого QR- кода для платежей, передает корреспондент Zakon.kz.

В Нацбанке напомнили, что подключение всех банков к Межбанковской системе мобильных платежей предусмотрено в рамках принятых законодательных поправок к новому Закону о банках.

"Данные поправки вступают в силу с 18 июля 2026 года, тем самым банки должны завершить доработки и тестирования и обеспечить подключение к системе к данному сроку", – сообщили в пресс-службе НБК.

Таким образом, до 18 июля БВУ должны все системы привести в соответствие стандарту. Запуск планируется осуществить 19 июля.

Цель внедрения межбанковских QR-платежей – обеспечить возможность приема платежей клиентов различных банков через единую инфраструктуру. Это позволит торговым предприятиям снизить зависимость от большого количества отдельных решений и расширить круг потенциальных покупателей.

1 апреля 2026 года Тимур Сулейменов сообщил, что запуск единой системы межбанковских QR-платежей задерживается из-за технических различий банков.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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