В Казахстане будут повышать доходы Нацфонда – глава Нацбанка поделился планами

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 18 июня 2026 года на заседании Сената рассказал о планах по повышению доходов Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для этого будут использоваться разные инструменты.

"В этом году мы планируем осуществить переход к новой целевой аллокации активов Нацфонда. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Это положительно повлияет на доходность Нацфонда", – сказал Сулейменов.

Кроме того, Нацбанком утверждена программа по инвестированию средств Нацфонда в размере до 1 млрд долларов в высокотехнологичные секторы национальной экономики.

"Программа, помимо повышения доходности, поддерживает выверенное вовлечение средств Нацфонда в новые отрасли экономики страны", – добавил глава Нацбанка.

О том, что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году, читайте в материале.