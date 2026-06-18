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Общество

В Казахстане будут повышать доходы Нацфонда – глава Нацбанка поделился планами

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 12:06 Фото: pixabay
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 18 июня 2026 года на заседании Сената рассказал о планах по повышению доходов Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для этого будут использоваться разные инструменты.

"В этом году мы планируем осуществить переход к новой целевой аллокации активов Нацфонда. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Это положительно повлияет на доходность Нацфонда", – сказал Сулейменов.

Кроме того, Нацбанком утверждена программа по инвестированию средств Нацфонда в размере до 1 млрд долларов в высокотехнологичные секторы национальной экономики.

"Программа, помимо повышения доходности, поддерживает выверенное вовлечение средств Нацфонда в новые отрасли экономики страны", – добавил глава Нацбанка.

О том, что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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