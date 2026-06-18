Что такое единый QR-код и как он изменит жизнь казахстанцев

Уже через месяц оплачивать покупки в Казахстане станет проще. Если сейчас при расчете по QR-коду часто приходится учитывать, клиентом какого банка вы являетесь и какой терминал стоит у продавца, то после запуска новой системы эти ограничения должны исчезнуть, сообщает Zakon.kz.

До запуска остался месяц

Сегодня Нацбанк РК сообщил, что все банки второго уровня должны завершить подключение к Межбанковской системе мобильных платежей до 18 июля 2026-го. Такая обязанность закреплена законодательными поправками к новому Закону о банках, которые вступают в силу именно в этот день.

Если все работы завершатся по графику, уже с 19 июля система должна заработать в промышленном режиме.

"Внедрение межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам – оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны". Пресс-службе Нацбанка

Что такое единый QR-код и зачем он нужен покупателям

Сегодня многие казахстанцы уже привыкли оплачивать покупки с помощью QR-кодов через мобильные приложения банков. Однако до сих пор такая система работала не всегда одинаково удобно, объясняет экономист Тулеген Аскаров.

"У каждого банка были собственные технические решения, поэтому покупатель мог столкнуться с ситуацией, когда приложение его банка не поддерживало QR-код или терминал другого банка. В результате приходилось искать другой способ оплаты или снимать наличные". Тулеген Аскаров

После запуска единой системы такие ограничения исчезнут. Для покупателя главным станет не банк, выпустивший карту или мобильное приложение, а сам факт возможности оплатить покупку по QR-коду. Иными словами, приложение любого подключенного банка должно работать с терминалом любого другого банка.

Не менее важны изменения и для предпринимателей. Вместо нескольких решений от разных банков они смогут использовать единую инфраструктуру для приема безналичных платежей.

Почему проект запускали почти два года

Впервые работу межбанковских QR-платежей продемонстрировали еще в ноябре 2024 года на Конгрессе финансистов Казахстана в Алматы. Тогда первую транзакцию провели с участием двух банков второго уровня, а Нацбанк рассчитывал постепенно масштабировать проект.

Однако сроки запуска неоднократно переносились.

В марте этого года ситуацию публично раскритиковал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования", – отметил глава государства.

Чуть позже председатель НБРК Тимур Сулейменов объяснил, что задержка связана не только с организационными вопросами, но и с различиями в технологических решениях самих банков.

"У банков есть разные технологические протоколы и алгоритмы этого QR. Сейчас мы это все "устаканиваем", чтобы набор информации, который содержится в QR, и криптографическая защита были едиными. Все вопросы, связанные с "хочу – не хочу", уже закончены". Тимур Сулейменов

Что изменится для государства

По мнению Тулегена Аскарова, единый QR-код – удобство не только для миллионов людей, которые ежедневно оплачивают покупки через мобильные приложения банков.

По его словам, новая система позволит сделать безналичные расчеты более прозрачными, что в конечном итоге положительно скажется на государственных финансах.

"Все эти платежи будут прозрачны, их будет видно, что будет пополнять наш бюджет. А это наша жизнь, наше социальное обслуживание, инфраструктура, образование, медицина". Тулеген Аскаров

Почему не все банки были заинтересованы в введении QR-кода

По мнению Тулегена Аскарова, собственные QR-системы помогали финансовым организациям удерживать клиентов внутри своих экосистем.

"Если человек пользовался приложением "своего" банка, ему было удобнее оплачивать покупки именно через терминалы этого банка, тогда как при использовании других решений могли возникать дополнительные комиссии или ограничения". Тулеген Аскаров

После появления единого стандарта конкурировать банкам придется уже не за счет собственной платежной инфраструктуры, а качеством обслуживания, бонусными программами и другими сервисами.

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