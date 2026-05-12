"Только наличка": имеют ли право продавцы запрещать оплату картой в Казахстане

Иногда предприниматели отказываются принимать безналичные платежи и требуют оплаты исключительно наличными деньгами за товар или оказанные услуги. Законны ли такие требования продавцов, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Так, по данным специалистов, отказ в принятии безналичных платежей является незаконным.

Согласно статье 25 закона РК "О платежах и платежных системах" (в действующей редакции на 2026 год), платежи могут осуществляться различными способами: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Предприниматели обязаны принимать все перечисленные формы оплаты наравне.

Примечательно, что за отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность по статье 194 Кодекса РК об административных правонарушениях:

при первом нарушении – предупреждение;

при повторном нарушении – штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге) для субъектов малого предпринимательства (для среднего предпринимательства – 60 МРП, для крупного – 100 МРП).

Конечно же, при продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать покупателю фискальный чек. Отказ в предоставлении фискального чека влечет административную ответственность.

Куда обращаться при отказе принимать безналичный платеж

Казахстанцам стоит сообщать о таких фактах в органы государственных доходов:

"Подайте обращение через сервис eOtinish (обязательно приложите подтверждающие документы: фото, видео, чеки, свидетельские показания и т.д.) либо обратитесь нарочно в территориальное управление государственных доходов".

